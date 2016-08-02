'Erdoğan Türkiye'si katlanılacak partner değil'

Die Welt gazetesi, Türkiye

ile AB arasındaki vize muafiyeti tartışmasını taşıyor

yorum sütunlarına. Gazete, sığınmacı akınının azalmasında Türkiye'ye borçlu

olunmadığını belirten bir yoruma yer vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu

eleştiriyor:

“Brüksel ve Berlin

haklı olarak Türkiye'nin tehditlerine soğukkanlı şekilde tepki

gösteriyor. Sığınmacı akını bugün birkaç ay öncesine oranla çok daha az. Ne var ki

bu gelişmeyi Türkiye ile varılan anlaşmaya borçlu değiliz. Daha ziyade, Makedonya,

Macaristan ve Avusturya gibi ülkeler aracılığıyla Balkon rotasının kapatılması,

Türkiye üzerinden sığınmacıların Avrupa'ya ulaşmasının engellenmesini sağladı.

Almanya ve diğer popüler hedeflere ulaşmak mümkün olmadığından bu yana

Yunanistan da daha az sığınmacı çeker hale geldi. AB, anlaşıldığı üzere Türkiye'nin

sığınmacılara bakabilmesi için bir ton para ödüyor. Bu nedenle Ankara'nın

kaybedecek çok şeyi var. Erdoğan, sonunda vize muafiyeti sağlanmasa dahi tüm bu

tehditlerine rağmen Avrupa ile bir kopuş riski almayacaktır.”

Stuttgarter Zeitung gazetesi de AB-Türkiye

vize muafiyeti tartışmalarına yönelik bir

yoruma yer veriyor. Yorumda Erdoğan'ın tutumunda Merkel'in de payının

olduğu

belirtiliyor:

“Türkiye Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan kendisine

yeni bir ülke

şekillendiriyor. Başbakan Merkel, darbe girişiminin ertesi günü, Erdoğan'ın çoktan

verdiği aşırı tepki gösterilmemesi konusunda uyarmıştı. Şu sıralar, endişeli olduğuna

dair açıklamalar yapıyor. Bu yeterli değil. Gazeteci ve yargılanan Erdoğan muhalifi

Can Dündar'a, ‘endişeli olmak için biraz geç kalındı' dediğinde katılmak zorundayız.

İdam cezasının yeniden geri getirileceği söylendiğinde, AB üyelik müzakerelerinin

sonlandırılacağı tehdidi, yeterli değil. Halihazırdaki tutum yeterince kınanmaya müsait.

Öncelikle Türkiye'de olanlarla ilgili açık şekilde konuşulması gerekiyor. İkincisi,

diplomatik krizde de gerekli sorumluluklar alınmalı. Türkiye'nin yaptığı gibi

Büyükelçi'yi geri çekmek gerçekten de uygun olmazdı. Ancak neden bir yetkili

hakkında rapor tutulmuyor ya da ekonomik bir toplantı iptal edilmiyor? Hiç şüphesiz

Türkiye de AB'den bir şeyler istiyor sadece tersi söz konusu değil. Başka bir dili

anlamayan Erdoğan'ın bunu anlaması sağlanmalı.”

Vize muafiyetine yönelik tartışmalara dair bir yoruma da Westfälische Nachrichten

gazetesi yer veriyor. Gazete yorumunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu

eleştiriyor:

“Erdoğan’ın

büyük adam bağımlılığı, normal devletler arası ilişkilere imkan tanımıyor.

Zaten zorlu bir partner olan Türkiye, AB ama aynı zamanda NATO için güvensiz bir

kantona dönüşüyor. Ankara ve Batı arasında şiddetli şekilde gümbürdüyor. Bu

durumda Türk tuhaflık ve küstahlıklarını tehlikesiz olarak göstermek de işe yaramıyor.

Erdoğan Türkiye’si bir partner olarak katlanılabilecek durumda değil artık. Ankara’nın

vize muafiyetine karşılık, mülteci anlaşmasını feshetme tehdidi, bardağı taşıran son

damla oldu. Avrupa şimdi net bir tutum sergilemeli. Erdoğan’ın ne Köln'deki dev

ekranda ne de Brüksel'deki anlaşma masasında yeri var.”

Münchner Merkur

gazetesinin aynı konuya dair yorumu ise şöyle:

“Erdoğan tehdit

ediyor, Erdoğan dava açıyor, Erdoğan kışkırtıyor. Almanya

Başbakanı Merkel'in izniyle Alman komedyenleri sürüklüyor. Alman hükümetinin

demokratik haklarını gasp ettiğini söyleyerek Almanya'da yaşayan yüz binlerce Türkü

milliyetçi bir öfkeye büründürüyor. Avrupa'yı da sığınmacılarla doldurmakla tehdit

ediyor. Acımasız bir güç politikacısının içgüdüleriyle Erdoğan, Avrupa Merkel'in

buyruğuyla dış sınırlarını kendi imkanlarıyla korumak yerine, Avrupa'nın anahtarını

bir sultana, kendisine verdiğinden bu yana Avrupa'nın ne denli çaresiz hale geldiğini

hissetti. Erdoğan sığınmacılarla, yaralı Merkel Almanyasını dışarıdan, Almanya'daki

Türkiye kökenlilerle ise içeriden istikrarsızlaştırabilir. Bunu Berlin'i korkutmak için son

olarak Köln'de etkili şekilde gösterdi.”

Köln'de Pazar günü düzenlenen ‘Darbe karşıtı demokrasi mitingi' ülkede tartışmalara

yol açtı. Alman siyasiler, Türkiye kökenlilerden öncelikle yaşadıkları ülkenin devletini

tanımalarını istediklerini belirten açıklamalar yaptı. Basında miting haberleri, ‘Erdoğan

mitingi' olarak yorumlandı. Mitingde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev

ekrandan canlı bağlanmasına izin çıkmamasına da Ankara'dan tepki geldi. Türk

hükümeti, Ankara'daki Alman Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Tartışmaya dair yorumlar basında geniş yer buluyor. Frankfurter Allgemeine

Zeitung, kutuplaşmış Türkiye'nin iç meselelerinin Almanya'ya sirayet etme tehlikesine

dair bir yoruma yer veriyor:

“Türk milliyetçiliği,

camilerde şekillendirilip, aile içinde kuşaklara aktarıldığı haliyle

Almanya'daki uyumu engelleyen bir zehir etkisi yaratıyor. Etkilerinden biri de toplum

içinde kökleşmenin sağlanamaması. Bu durum da tehlikelere yol açıyor. Zira Türkiye

derinden bölünmüş bir ülke. Tüm ideolojik bölünmeler Almanya’da da temsil ediliyor.

Tek bir düğmeye basarak, Almanya'daki taraftarlarını harekete geçirebilirler.

Bozkurtlar, PKK ya da şimdi de tam da tatil döneminde Erdoğan'ın AKP'si.

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da elinde tuttuğu kaldıracın etkisi, Almanya'nın

Türkiye üzerindeki etkisinden daha büyük. Türkiye'yi bugün şekillendiren nefret ve

korku, böylece bize geliyor. Türk çatışma potansiyelini bugüne kadar küçümsemiş

olabiliriz.”