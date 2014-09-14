Erdoğan: Türkiye'nin teröre karşı tutumu bellidir, bundan taviz vermesi de mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan IŞİD'le ilgili soruya, "Türkiye'nin teröre karşı tutumu bellidir, bundan taviz vermesi de mümkün değildir" cevabını verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

“Katar'ı geçtiğimiz aylarda Başbakan olarak ziyaret etmiştim. Katar emiri dört kez ülkemizi ziyaret etmişti. Ülkemiz gibi bölgede ciddi bir ekonomik gelişme ve kalkınma hamlesi içerisinde olan Katar'la ilişkilerimiz aynı ciddiyetle devam edecektir.

2022 Dünya Futbol Şampiyonası Katar'da yapılacak. Altyapı üst yapı çalışmalarında Türk firmalarının alabilecekleri işler bizler için önem arz ediyor.

Değerli emirin babasıyla da bir araya geleceğiz. Onunla da görüşmelerimiz olacak. Geçmişten bugüne 11 yıllık başbakanlık dönemi ve cumhurbaşkanlığı dönemindeki sıcak ilişkilerimizi devam ettireceğiz.”

ABD Dışişleri Bakanı Kerry Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Sizin bu ziyaret ve başkan Obama'nın IŞİD planıyla ilgili değerlendirmenizi rica edecektim.

“Konuyla ilgili sayın Kerry açıklamaları yaptı. Bu açıklamalar müşterek görüşmelerin bir ifadesiydi. Bizim yaklaşımımız bölgedeki her türlü terör hareketine karşı Türkiye'nin hassasiyetini kendileriyle paylaştık. Bu konuda ülkemizde de malum belli terör örgütleriyle mücadelemiz var. Ama bölgede de terör örgütlerinin farkındayız. Bunlara karşı da hassasiyetlerimiz devam ediyor.

Gerek yabancı savaşçılar olsun, gerekse ülkemizdeki terör örgütü mensuplarıyla ilgili çalışmalar olsun hassasiyetimizi devam ettireceğimizi, müttefiklerimizle olan bu konudaki dayanışmamız gerek ulusal gerek uluslararası bazda devam edecektir. Daha önce Yunanistan'la da bazı gelişmeler oldu. ama dayanışma neticesinde olumlu neticeler aldık. Bölgede de Suriye olsun Irak olsun, daha Pakistan'dan Afganistan'a tüm bu bölgede istihbari noktadaki bilgi paylaşımımız olsun bunlar önem arz ediyor.

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerde de, NATO zirvesinde Obama ile de bu görüşmeleri yaptık. Burada atacağımız adımlarda insani yardım konusunda, yalan yanlış haberleri paylaşmamız mümkün değil. Özellikle bazı yazılı ve görsel medyadaki yayınlar tamamen hilaf-ı hakikattir.

Türkiye'nin teröre karşı tutumu bellidir, bundan taviz vermesi de mümkün değildir.”