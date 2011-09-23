-Erdoğan, Türkiye'nin şartını açıkladı NEW YORK (A.A) - 23.09.2011 - Adem Kadam/Özlem Şahin Şakar - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Sekteri Ban Ki-mun ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs Rum yönetiminin arama çalışmaları konusunda geri adım atması durumunda Türk tarafının da geri adım atacağını söylediği, bu konuda Ban'dan Rum yönetimine telkinde bulunmasını istediği öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Kıbrıs'ta kapsamlı çözümü desteklediğini söyledi. Erdoğan'ın, Ban'a Kıbrıs Rum Yönetiminin tek taraflı olarak adım attığını, yetki alanlarının belirlenmesi ve petrol arama çalışmaları faaliyetlerinin önemli bir risk olduğunu ifade ettiği kaydedildi. Erdoğan'ın bu çerçevede, Türkiye ile KKTC'nin dün imzaladığı kıta sahanlığını sınırlandıran anlaşma hakkında BM Genel Sekreterine bilgi verdiği öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın görüşmede Kıbrıs Rum kesiminin attığı adımın adadaki barış sürecini sabote edici bir durum oluşturacağını vurguladığı, Türkiye'nin attığı adımın da buna karşı bir adım olduğunu dile getirdiği bildirildi. Erdoğan'ın ''İki taraf da çekilecek olursa, arama çalışmalarından vazgeçecek olursa biz buna razı oluruz. Bu yönde Rum yönetimine telkinde bulunabilirsiniz. Aksi takdirde arama çalışmalarında ısrar olunursa Kıbrıs'taki mevcut müzakere sürecini sabote edici bir durum olur'' dediği öğrenildi.