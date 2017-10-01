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Politika

Erdoğan: Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacı kalmamıştır

"Biz terör örgütlerinin bilgilerini Avrupa ülkelerine veriyoruz, onlarsa hiçbir şey yapmıyor"

01 Ekim 2017 17:50

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 26’ncı dönem 3’üncü yasama yılı başladı. Açış konuşmasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı. Kahraman'dan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacı kalmamıştır" dedi.

Terör örgütleriyle mücadelede "bizi en çok hayal kırıklığına uğratanların başında Avrupa Birliği ülkeleri" diyen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine, öyle gizli saklı da değil, göstere göstere engel olanların, terör örgütlerine karşı sergiledikleri müsamahakâr tutumdan fevkalade rahatsızız.

Biz diyoruz ki, PKK bölücü bir örgüttür, devletimizi yıkmaya çalışmaktadır, bunun için sürekli terör eylemleri düzenlemektedir.

Biz diyoruz ki, FETÖ bir ihanet çetesidir, devleti ele geçirmeye teşebbüs etmiştir, başlattığı darbe girişiminde 250 vatandaşımızı şehit etmiştir.

Aynı şekilde cinayetten soyguna, adam kaçırmadan emniyet güçlerine saldırıya kadar her çeşit suça bulaşmış çeşitli terör örgütü mensuplarının bilgilerini kendilerine veriyoruz. Peki, Avrupa ülkeleri bunun karşılığında ne yapıyor dersiniz? Hiçbir şey.

Bugün Avrupa, teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları, Türkiye’nin meşru yönetimine karşı her türlü organizasyonu yapabildikleri bir yer haline gelmiştir. Bir Avrupa ülkesinin parlamento binasının önünde, şakağıma silah dayanmış posterler açılıyor ve o ülkenin polisleri bunu sadece seyrediyor."

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