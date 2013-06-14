Erdoğan: Gezi Parkı mesajı alındı, yargı kararını bekleyeceğiz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Taksim'de Gezi parkı bahanesiyle büyük bir açık hava tiyatrosu kuruldu" dedi. "Düğmeye basan dışardan. Gezi Parkı bu işin kullanılan enstrümandır" ifadesini kullanan Başbakan Erdoğan, ulusal ve uluslararası medyanın Gezi Parkı eylemlerindeki şiddeti göstermediğini savundu ve "AKM'ye, Anıt'a asılan paçavraları konuşsanıza" dedi. Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nun Gezi Parkı sürecinde sergilenen devlet şiddeti nedeniyle aldığı "hükümeti kınama" kararını "Bu kararı kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Sen bu kararda samimiysen Yunanistan hakkında karar al, İngiltere’yle ilgili karar al. Almanya akıl veriyor, o kararı kendine sakla" diyerek eleştirdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Gezi Parkı eylemlerine ilişkin olarak sarf ettiği daha ılımlı mesajlara dair "Filanca çok kibar, ama Başbakan'ımız gerilimden yana, diyenler kurnazlık yapıp, bizi birbirimize düşürme gibi bir gayretin içine düşüyorlar" dedi. Erdoğan, 1960 darbesini örnek göstererek "Genel başkanınızla ilgili uydurulan bu konularda tavrınızı net koymanız lazım. Bu ülkede merhum Adnan Menderes çok yumuşaktı, çok munisti. O şekilde konuşurken ipe götürdüler" ifadesini kullandı.

Erdoğan, geçen hafta sonu yaptığı ve bu hafta sonu da tekrarlanacak AKP mitinglerine dair de "Mart 2014 seçimlerinin bir kampanyasıdır. Biz göstericilerin karşısına sayısal olarak çıkmanın derdinde değiliz. Biz bu vandallıktan, hukuksuzluktan rahatsız olduğunu göstermen amacıyla meydanlara çıkıyoruz" dedi. Eylemlerin başlangıcında Abdullah Gül'ün Gezi Parkı eylemlerine dair dile getirdiği "Mesajınız alınmıştır" cümlesine "Ne mesajı" sözleriyle tepki gösteren Erdoğan, "Mesajlarınızı verdiniz. Eğer sizin mesajınız Taksim Gezi Parkı ise, bu mesaj alınmıştır" dedi ve "Biz yargı kararını bekleyeceğiz. Nihai karar olumsuzsa biz buna uyarız. Olumluysa İstanbul'da halk oylamasına gideriz" ifadesini kullandı.

Gezi Parkı eylemlerine dair "Temenni ederim ki bu iş artık bugün biter" diyen Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bu büyüme ile ekonomideki istikrarımızı teyit etmiş olduk. Gösterge faiz bu ay en düşük seviyesini gördü. Borsa rekor kırdı. Mayıs ayı ekonomimiz için parlak bir ay geçti. Ekonomiyi doğrudan ilgilendiren gelişmelere yaşadık. Çözüm süreci kararlılıkla ilerledi. Mayıs ayında ivme kazanarak somut bir hale geldi. Akil insanlar halkla buluştu. Terör örgütü mensupları ülkemizi terk ederken halkımız yaylarına çıkmaya başladılar. Kullanamadıkları yerlerde piknik yapmaya başladı. Tarihi anları yaşadığımız bir süreçte, Türkiye'nin zincirlerini kırdığı anda Reyhanlı saldırısı geldi, sonra da Taksim olayları.

'Bir numaralı fail yakalandı'

Reyhanlı olayları sonradan bir olay değildi. Saldırının bir numara failin yakalandı. CHP'nin ağzından çözüme yönelik bir söz çıktı mı? Tahrik edercesine çok çirkin bir olay oynadı. Esad'ın durumu bellidir, mezhep savaşı başlamıştır. Türkiye'yi bu oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Biz ülkemizi Kılıçdaroğlu gibi adamlara rağmen bu oyuna sokmayacağız. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Bir başbakan teorik konuşmaz, elinde belgelerle, kanıtlarla konuşur. Olayları her boyututla analiz ederken bakanlarımın, şahsımın açıklamaları olmuştur. Yapılması gerekenleri yaparız, yapacağız da. Bizi sorumluluk veren bir millet var.

'Büyük bir açık hava tiyatrosu kuruldu'

Bu görevi yerine getirirken dört yılda bir seçim yapılıyor. Bu ülke demokratik parlamenter bir sistemle yönetiliyor. Herkes milli iradeye saygı duymalı. Seçim süresini 5 yıldan 4 yıla indirdik. Bu Ak Parti'nin değişik düşüncelere saygısının düşüncesidir. Taksim'de Gezi parkı bahanesiyle büyük bir açık hava tiyatrosu kuruldu. Sahnede masum insanlar da var, samimi gençlerimiz de var. Yanlış algı olabilir.

'Düğmeye dışarıdan bastılar'

Ancak o sahnede ön tarafta samimi duygularla oraya gelmiş inanlar olduğunu biliyoruz. O sahnede fırsatçıların olduğunu da biliyor. Terör örgütleriyle iç içe olan kişilerdir. Taksim'de bu sahnenin perdesinin arkasında çok farklı bir tablo var. İki haftadır hem Türkiye'de hem dünyada aynı anda aynı zamanda Taksim'deki görüntüler gösteriliyor. Kim basıyor bu düğmeye. Düğmeye basan dışardan. Gezi Parkı bu işin kullanılan enstrümandır.

'AKM'ye asılan paçavraları konuşsanıza'

Bu tiyatro sahnesinin arka planındaki nefret, şiddet gizlenmeye çalışılıyor. AKM'ye asılan paçavraları konuşsanıza. Ne tür paçavralar var biliyorsunuz konuşsanıza. Türk bayrağının ve Gazi Mustafa Kemal'in bayrağının yan yana gelemeyeceği paçavraları neden konuşmuyorsunuz, bunlar neden tartışmıyorsunuz?

Biz böyle bir medyaya karşı şerbetliyiz. Biz ömrümüzü böyle geçirdik. Şehirler vandallar tarafından yakılırken birileri tiyatro sahnesinin önünü gösteriyor. Kimin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunlar iyot gibi su yüzüne çıktılar. Bu medya kuruluşları muz cumhuriyetlerine gidip yalan operasyonlar yapabilir. Ama benim ülkemde sökmez.