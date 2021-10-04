Kurtulmuş’tan “Erdoğan, Türkiye'ye liderlik etmeye devam edemeyecek kadar hasta olabilir” iddiasına tepki: Ismarlama yazı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Foreign Policy köşe yazarı Steven A. Cook’un, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili "bir sonraki seçimlerde aday olamayacak kadar hasta olabileceğini" iddiasına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Birileri Türkiye'nin geriye dönmesini istiyor, birileri Türkiye'de tekrar eski dönemin tartışmalarının gündeme gelmesini istiyor. Hatta, hatta artık dışarıdan ısmarlama yazıların yazıldığı bir döneme giriyoruz” dedi.

TIKLAYIN - Foreign Policy'den iddia: Erdoğan, Türkiye'ye liderlik etmeye devam edemeyecek kadar hasta olabilir

ABD merkezli Foreign Policy dergisi yazarı Steven A. Cook,1 Ekim’de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "bir sonraki seçimlerde aday olamayacak kadar hasta olabileceğini" yazmıştı.

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Erdoğan, Türkiye'ye liderlik etmeye devam etmek için çok hasta olabilir" başlıklı analiz habere tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Birileri Türkiye'nin geriye dönmesini istiyor, birileri Türkiye'de tekrar eski dönemin tartışmalarının gündeme gelmesini istiyor. Hatta, hatta artık dışarıdan ısmarlama yazıların yazıldığı bir döneme giriyoruz. Bugün okuduğumuz bir yazıda da artık 'Türkiye'yi Sayın Tayyip Erdoğan yönetemeyecek kadar hastadır, onun için onun yerine başka birileri hazırlanmalıdır.' gibi yazılar yayınlanmaya başladı. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye'yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerideki birtakım vesayet odakları veremeyeceği gibi dışarıdaki birtakım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye'ye yön çizemeyeceklerdir." (A.A)