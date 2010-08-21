-ERDOĞAN: TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ UMUTSUZLUK ÖRTÜSÜNÜ ATTI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 20.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye üzerindeki en büyük örtüyü, o umutsuzluk örtüsünü artık söküp attı. Böyle gelmiş, böyle gider anlayışını kökten kaldırdı'' dedi. Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca Fuar Dünya Ticaret Merkezi salonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Kahramanmaraş'ta göreve geldiklerinden bu yana 2 bin 508 derslik yaptıklarını anımsatan Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Buraya bir gelişimde değerli iş adamı kardeşlerimle toplantı yaptık. Dedik ki 'Kahramanmaraş merkezde derslik sıkıntımız var' hayırsever kardeşlerimizle beraber. Burada bir çıkış yapalım, Kahramanmaraş merkezin özellikle derslik sıkıntısını giderelim' dedik. O gün bize ciddi sözler verildi. Ne yazık ki bu sözlerin büyük bir kısmı yerine gelmedi. Bundan dolayı üzüntümü sizlerle böyle güzel bir ramazan akşamında paylaşmak zorundayım. Biz bir yol açtık, bu yolda kararlılıkla yürüdük. Yürümeye de devam ediyoruz, bu derslikler öylede olsa böylede olsa yapılacak.'' Öğretmeni olmayan okul kalmamasını istediklerini belirten Başbakan Erdoğan, ''Yakında 30 bin öğretmeni daha atıyoruz'' dedi. Pakistan'daki sel felaketine de değinen Erdoğan, ''Pakistan konusunda da tüm halkımızı açılan hesaplara yardıma davet ediyoruz. Çünkü onlar bizi 1999 depreminde unutmadılar, geçmişte de unutmadılar. Şimdi bizde onları unutmamalıyız'' diye konuştu. Türkiye'nin vagon değil, lokomotif bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin artık gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin Pakistan'Daki sel felaketine herkesten önce ulaştığını anlatan Erdoğan, ''Çünkü Türkiye üzerindeki en büyük örtüyü, o umutsuzluk örtüsünü artık söküp attı. Böyle gelmiş, böyle gider anlayışını kökten kaldırdı. Türkiye değişebileceğini gösterdi. Hak ettiği seviyelere ulaşabileceğini gösterdi'' diye konuştu. Halk oylamasının sıradan bir olay olmadığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Sakın bu fırsatı kaçırmayalım. Çok çalışalım, çok gayret edelim, çünkü bu bir parti oylaması değil. Burada Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Çocuklarımızın, kendimizin geleceğini oylayacağız. Ah biraz daha çalışaydım demeyelim. Şurada 23-24 gün kaldı hadi sizi göreyim. İki bayramı birden yapalım inşallah.'' Başbakan Erdoğan, bir direğe asılmış dondurmayı satırla kesti ve ikram edilen dondurmadan yedi.