Erdoğan: Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor, onlar da kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine tepki gösterirken, "S&P açıklama yapıyor, Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana, onlar da kalkmışlar bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı" dedi.

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sistemi başta olmak üzere, hayata geçirdiğimiz reformlarla, demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık derken, "Yasaklara son verdik, özgürlük alanlarını genişlettik, milli iradeyi bu ülkede Cumhur İttifakı olarak yeniden hakim kıldık" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Her darbe teşebbüsünün ülkemize ciddi maliyetleri olmuştur. 1980 darbesinde sözüm ona adaleti tesis için bir sağdan, bir soldan asılan gençlerin acısı yıllar boyunca milletimizin yüreğini dağlamıştır. 28 Şubat'ın ülkemiz ekonomisine maliyetiyse 380 milyar doları bulmaktadır. Darbelerin asıl etkisi adalet sistemimiz üstünde açtığı ağır tahribatlardır.

"Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin aynası, işte bu adadır. Türk demokrasisinin dibe vurmasının da, şaha kalkmasının sembolü de burasıdır.

"Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini her alanda ileri taşıma gayretindeyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi başta olmak üzere, hayata geçirdiğimiz reformlarla, demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık. Yasaklara son verdik, özgürlük alanlarını genişlettik, milli iradeyi bu ülkede Cumhur İttifakı olarak yeniden hakim kıldık.

"S&P açıklama yapıyor, Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana, onlar da kalkmışlar bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.

"Hamdolsun 18 yıl öncesine göre daha özgür ve güvenli bir Türkiye’yi inşa etmeyi başardık. Bizim çektiğimiz sıkıntıları inşallah sizler çekmeyeceksiniz. Sizler kavga, çatışma iklimini değil; seviyeli, kaliteli, çözüm üreten bir siyaset geleneğini miras olarak alıyorsunuz ve alacaksınız"