-ERDOĞAN: TÜRKİYE SAĞLAM ZEMİNDE YÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerine, 12 yılda Türkiye'nin her alandaki standartlarını çok daha yükseğe çekerek ulaşacaklarını ifade ederek, ''Bizim derdimiz, hedefimiz, tek başına ihracatı 500 milyar dolar rakamına ulaştırmak değil. Bizim meselemiz, Türkiye'yi bölgesinin en güçlü, modern, istikrarlı bir ülkesi haline getirmek, demokratik standartları çok daha ileri seviyelere ulaştırmak ve buna paralel olarak da ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmektir. Türkiye, şu anda sağlam zeminde yürüyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 18. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada,Türkiye'nin ihracatının Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılında 51 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini,ancak on yıllar boyunca Türkiye'nin dış ticareti ve ihracatında ciddi bir artış kaydedilemediğini belirtti. Küresel kriz nedeniyle tüm dünyada dış ticaretteki daralmanın Türkiye'yi de etkilediğini ve 2009'da 102 milyar dolar, 2010'da da 114 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, ''Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin aylık rakamlarına baktığımızda, bu yılın sadece Ocak-Mayıs döneminde ihracatımızın 54 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Bu ay itibarıyla şu anda dün 9,5 milyar dolar gibi bir rakamı yakaladık. Bu rakam sıçramanın güzel bir şekilde devam ettiğini gösteriyor'' şeklinde konuştu. -''CESUR DEMOKRATİK REFORMLAR''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2002 seçimlerinin ardından ekonomideki hızlı büyümenin, ihracattaki hızlı artışın, hiç tartışmasız Türkiye'nin elde ettiği güven ve istikrar ortamının gerçekleştirdiği cesur demokratik reformların bir neticesi olduğunu kaydederek, ''Eğer bugün dünya sessiz bir devrim olarak Türkiye'nin bu sürecini değerlendiriyorsa, bunun arkasında yatan gerçek budur'' dedi. Bugün artık, demokrasi ile ekonomik büyümenin paralelliği, at başı gitmesinin hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak derecede teyit edildiğini belirten Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimleriyle birlikte başlayan yeni sürecin bu anlamda çok büyük önem arz ettiğini vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Güven ve istikrar devam ettiği sürece aktif, barışçıl dış politika sürdüğü, demokratikleşme reformları yapıldığı müddetçe hiç kuşkunuz olmasın 2023 hedefleri de kendiliğinden zaten hiç endişeniz olmasın gerçekleşecektir. Bazıları diyor, 'Son gelişmelerle ekonomik kriz olur mu?' Arkadaşlar, geçin bu işleri... Türkiye, şu anda sağlam zeminde yürüyor. Kriz yaratmak isteyenler zaten yıllardır bu işin aktörlüğünü yapıyorlar ama ülkem rahatsız ve bunları da rahatlıkla aşabilecek kabiliyettedir. Yeter ki samimiyetimizi gösterelim.'' -''DÜNÜN PARAMETRELERİ DÜNDE KALMIŞTIR'' Erdoğan, dünün parametrelerinin artık dünde kaldığını, dünün tartışmalarına milletin artık son noktayı koyduğunu belirterek, ''Dünün siyasi polemikleri, altını çizerek tekrar ifade ediyorum, dünün siyaset kültürü de millet tarafından açık ve net bir biçimde reddedilmiştir. Sandıkta verilen mesaja kulak tıkamak, dünün siyaset kültürüdür. Bugünün siyaset kültüründe ise sandıkta verilen mesajı en iyi şekilde okumak ve gereğini yapmak vardır'' dedi. -''MİLLETE SENDROMLAR YAKIŞTIRMAK TALİHSİZLİKTİR''- AK Parti, 2023 vizyonuyla yeni bir siyasi kültürü özümsemeye çalışırken, muhalefetin de artık böyle bir vizyona sahip olmasını, yeni siyasi kültüre ayak uydurmasını beklediklerini belirten Erdoğan, ''Zira her zaman ifade ediyorum; muhalefet, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Muhalefet, demokraside en az iktidar kadar önemlidir. Kaliteli, seviyeli, yapıcı, ufku olan bir muhalefet, hem Türkiye için, hem iktidar için yol gösterici olacak, demokrasiye ve Türkiye'ye eşsiz katkılar sağlayacaktır'' diye konuştu. Erdoğan, bugünün sandık sonuçlarını 1946 ya da 1950 refleksiyle okumanın acı verici olduğunu ifade ederek, Türkiye bu kadar değişmişken, bu kadar ilerlemişken, demokratik standartlar bu nokta ve hedeflere ulaşmışken, hala milleti suçlamanın, milletin zihniyle, beyniyle, tercihleriyle uğraşmanın, millete birtakım sendromlar yakıştırmanın, talihsizlik olduğunu vurguladı. -''GURUR VE KİBİRDEN ÖZENLE SAKINIYORUZ''- Erdoğan, üçüncü kez ve üst üste seçim kazanan, iki kez yerel seçim kazanan, iki kez referandumda halkıyla buluşan ve ondan da başarıyla çıkan bir siyasi parti olarak gurur ve kibirden özenle sakındıklarını, tevazuya her zamankinden fazla dikkat ettiklerini ve etmek zorunda olduklarını belirterek, milletin, üçüncü kez ve önceki ikisinden çok fazla bir oy oranıyla kendilerine emaneti yüklediğini, bunun sorumluluklarını artırdığını, bunun kendilerini asla rehavete sürükleyemeyeceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, önümüzdeki yeni sürecin, polemiklerle, hakaret ve iftiralarla, şiddetle değil, uzlaşmayla, istişareyle, yapıcı eleştirilerle, tamamen demokratik bir kültür ve olgunlukla ilerlemesinin en büyük temennileri olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan, konuşmasını yaptıktan sonra kürsüden inerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geldi. Kılıçdaroğlu ile el sıkışan Erdoğan, daha sonra salondan ayrıldı.