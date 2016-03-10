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Politika

Erdoğan: Türkiye, Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ilhakını tanımadı, tanımayacak

"Esed bizi çağırdığı için Suriye'deyiz, diyen Rusya, Ukrayna'ya girerken, sizi kim çağırdı?"

10 Mart 2016 01:19

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım konusunda Rusya'yı eleştirerek, "Açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim. Türkiye, Kırım'ın gayrimeşru ilhakını tanımamıştır ve bundan sonra da tanımayacaktır. Rusya'nın Kırım'da yaptığı, uluslararası hukuku ayaklar altına alması hiçe sayılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Suriye'ye girerken, 'Suriye yönetimi bizi çağırdı onun için Suriye'deyiz' diyen Rusya, acaba Ukrayna'ya girerken, kendilerini kimler çağırdı da Ukrayna'ya girdiler? Bunu uluslararası hukukta acaba nereye yerleştirecekler? 'Güçlüyüm, öyleyse haklıyım' mantığıdır bu. Burada haklılık söz konusu değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım tatarlarının yaşamlarının işgal altında ve güç şartlarda sürdürmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Kırımdaki yasa dışı durumun aşılması için diplomasi ve hukuk çerçevesinde atılacak adımlarda eş güdüm içerisinde hareket edeceğiz. Tüm taraflara ateşkese uyulması ağır silahların çekilmesi, Ukrayna topraklarının yabancı askeri unsurlardan arındırılması ve Ukrayna- Rusya sınırının tekrar kontrol altına alınması için bir kez daha çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

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