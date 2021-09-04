Erdoğan: Rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, küresel iklim değişikliğinin Karadeniz Bölgesi gibi yerlerin önemini daha da arttırdığını savunarak, "Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Muhalefete de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bu milletin ta kendisidir. Bay Kemal'e ve CHP tabanına sesleniyorum: Gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok ağacınız! Yaşı 30-35'in altında olanlar eski Türkiye'yi hatırlayamayabilir ama en azından büyüklerinden dinlemiştir. Bu ülke 19 yılda ne yaptınız diyenlerin içlerindeki fitneyi kötü niyeti biliyordur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rize’de yapımına 2015 yılı Ekim ayında başlanan Salarha Tüneli’nin hizmete açılışı ile Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenine katıldı.

“Çarpık yapılaşmanın önünü kesmek içinde çok önemli adımlar attık”

Deprem, sel ve toprak kaymasının iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle "adeta Türkiye'nin kaderi olduğunu" savunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Afetlerin ardından hemen enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarını hızla tamamlıyor ve vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyor, yıkılan yerleri süratle yeniden inşa ediyoruz. Sel ve toprak kaymasının çok yaşandığı Karadeniz bölgemizde yakın zamanda Rizemizde bu tür afetlerle karşılaşmıştık. Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının, Kastamonu ve Sinop gibi sellerin ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde de yaraları sarıyoruz. İnşallah yakında bu bölgelere tekrar gelip çalışmaları yerinde göreceğim. Ülkemizin 81 vilayetini her biri canımızdan bir parçadır. Son dönemde yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rizemiz ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayarak hemen kolları sıvadık. Bu kapsamda 278 afet konut, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz. Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır. Karadeniz'in tamamıyla birlikte Rizemizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek içinde çok önemli adımlar attık. Deniz dolgu alanlarından başlayarak riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz. Bugün temelini attığımız proje bunlardan sadece biridir. İnşallah devamı gelecek.”

“Başka Rize yok, başka Karadeniz yok, başka Türkiye de yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "çağın ihtiyaçları, insanların talepleri ve tabiatın güzellikleri arasındaki dengeyi en hassas şekilde kurmaya gayret gösterdiklerini ve bunu başaracaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı:

“Küresel iklim değişikliği Karadeniz Bölgesi gibi yerlerin önemini daha da arttırıyor. Bunun için hem toprağımıza, hem yeşilimize hem suyumuza hem denizimize ve hem de insanımıza sahip çıkacağız. Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Unutmayınız başka Rize yok, başka Karadeniz yok, başka Türkiye'de yok. Bunun için elimizdeki güzelliklerin, imkanların, potansiyellerin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Rizemizin bir evladı olarak sahip bulunduğum imkanları bunun için sonuna kadar kullanmayı hem ülkeme, hem milletime hem insanlığa karşı kullanmayı boynumun borcu görüyorum. İnşallah sizlerle ve tüm milletimizle birlikte geçtiğimiz 19 yılda olduğu gibi 2023'e kadar geçecek süreçte ve sonrasında da eser ve hizmet siyaseti ile hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz."

"Bay Kemal'e ve CHP tabanına sesleniyorum: Gelin de Rize'yi görün"

Başta CHP olmak üzere muhalefete de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bir kesim var; ağızlarını her açtıklarında 19 yılda ne yaptınız ki diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir soruyu ancak ne kendisi, ailesi, evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir. Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bu milletin ta kendisidir.

Bay Kemal'e ve CHP tabanına sesleniyorum: Gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok ağacınız! Yaşı 30-35'in altında olanlar eski Türkiye'yi hatırlayamayabilir ama en azından büyüklerinden dinlemiştir. Bu ülke 19 yılda ne yaptınız diyenlerin içlerindeki fitneyi kötü niyeti biliyordur.

Ardı ardına yaşanan siyasi sosyal ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve afetlerle büyük imtihanlar geçirdik. Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa ya da geçmişte bizim başımıza gelseydi ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı. Ama Allah'ın lütfu ile biz kalktık. Bütün bu felaketleri inşallah temizleyerek yolumuza devam edeceğiz.

Rize'nin uşakları, Allah'ın izni ile bu muhaliflere, ana muhalefete, terör örgütünün atıklarına pabucu bırakmaz. Girdiğimiz her mücadeleyi kazandık, bundan sonrasını da kazanacağız."