Erdoğan: Türkiye Libya'ya silah doğrultmayacak

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında koalisyon güçlerinin Libya'ya başlattığı operasyon değerlendirerek, "Türkiye asla Libya'ya silah doğrultan taraf olmayacaktır" dedi. Başbakan Erdoğan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Nevruz kutlamaları sırasında yaşanan gerginlik sırasında polise tokat atan BDP'li Sebahat Tuncel'e tepki göstererek 'densiz' diye niteledi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dün Türkiye başta olmak üzere ortak coğrafyamızda kutlanan Nevruz Bayramı’nı kutluyorum. Nevruz’un özellikle bugünlerde bir kez daha derin acılar yaşayan coğrafyamızda yüreklere de nüfuz etmesini niyaz ediyorum.

Barışı simgeleyen Nevruz’un bazı şehirlerimizde şiddet eylemlerine dönüştürülmek istendiğini gördük. Milletvekili sıfatına rağmen eline taş alıp sokaklara çıkacak kadar, kamu görevlisine el kaldıracak kadar mantığını yitirenlere rağmen millet sağduyu içerisinde kutlamasını yaptı.



Dokunulmazlığa sığınıyorlar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'li Bengi Yıldız ve Sebahat Tuncel'in, Nevruz kutlamalarındaki tavırlarını eleştirerek, ''Dokunulmazlık zırhının ardına sığınıp polise tokat atmak en hafif tabiriyle densizliktir. Bu olayla ilgili derhal hukuki sürecin başlatılmasını istiyoruz''dedi.



Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, dün Türkiye başta olmak üzere ortak coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.



Nevruz Bayramı'nın tüm millete, kardeş ülkelere, insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Erdoğan, ''Baharın müjdecisi olan Nevruz'un özellikle bugünlerde bir kez daha derin acılar yaşanan coğrafyamızda yüreklerde de ruhlarda da bahara vesile olmasını niyaz ediyorum'' dedi.



Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:



''Bahar, yenilenme, tazelenme anlamını taşıyan, bunun yanında kardeşliği, dayanışmayı, barışı simgeleyen Nevruz'un bu yıl da bazı şehirlerimizde şiddet eylemlerine dönüştürülmek istendiği gördük. Neyse ki milletimiz istismara, tahriklere kulak asmadı. Milletvekili sıfatına rağmen eline taş alıp sokaklara çıkacak kadar, kamu görevlisine elini kaldıracak kadar aklını, mantığını, izanını yitirenlere rağmen millet sağduyu içinde kutlamasını yaptı.



Bir milletvekili, milletvekilliği onurunu, şerefini, milletin kendisine yüklediği emaneti bu kadar ayaklar altına alabilir mi? Gençleri tahrik etmek, sokağa dökmek, şiddeti teşvik etmek için her türlü kirli tezgahı kuranlar şimdi de bizzat kendileri şiddete başvurmaya başladılar.



Dokunulmazlık zırhının ardına sığınıp polise tokat atmak en hafif tabiriyle densizliktir. Bu olayla ilgili derhal hukuki sürecin başlatılmasını istiyoruz. Bu densizliğin hesabının hukuk çerçevesinde mutlaka sorulmasını istiyoruz. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.



Benim Kürt kökenli vatandaşımın da kendisini temsil ettiği iddiasında olanların nasıl bir ruh hali içinde olduklarını görmelerini istiyorum.



Bunlar şiddetten, tahrikten, istismardan besleniyor. İstismar zeminleri kayboldukça bunlar da kendilerini kaybediyor. Ellerine taş alarak, polise tokat atarak bizzat kendileri şiddet uyguluyor.



Gençleri sokağa dökmek istediler, başaramadılar. 4-5 yaşında çocukların ellerine taş verdiler, kendi kirli emelleri için çocukları kullandılar, başarılı olamadılar. Şimdi herhalde iş başa düştü şiddeti kendileri ele aldılar. Gereken yapılacak, hukuk çerçevesi içinde bu şiddetin hesabı da sorulacaktır. Ben milletimize sağduyusundan dolayı teşekkür ediyorum.''







Rusya'ya vizesiz seyahat 17 Nisan'da başlıyor



Geçtiğimiz hafta Rusya’da yaptığımız toplantı sonucunda ülkelerimiz arasında vize karşılıklı olarak kaldırıldı. 17 Nisan’dan itibaren iki ülke arasında vizesiz seyahat başlıyor.



Libya ile ilişkimiz petrol yüzünden değil

‘Mısır için sesini yükselten Başbakan Libya için neden susuyor’ şeklinde bilgisizlikten kaynaklanan eleştiriler yapılıyor. Biz nerede, ne söyleyeceğimizi iyi biliriz. Bunlar istişare ile yaparız. Biz bakkal dükkânı değil, Türkiye’yi yönetiyoruz. Bizi sessiz kalmakla itham edenler bölgede esen rüzgârın ilhamını nereden aldığına çok dikkatli baksınlar. Biz sesimizi de tepkimizi de belli bir üslup içinde ortaya koyuyoruz. Biz demokrasinin, ifade özgürlüğünün tarafındayız. Çatışmanın, zulmün tarafında değiliz.

The Guardian Gazetesi’nin muhabiri tutuklanıyor Libya’da. Ülkemizin devreye girmesi isteniyor. Bizim devreye girmemizle serbest bırakılıyorlar. Bunları görmemekte ısrar edenler başlarını kumdan çıkarıp etrafına baksınlar. Libya ile ilişkimiz petrol ya da çıkar ilişkisi değildir. Türkiye’nin Libya’da buna yönelik hesabının olmadığını Libya’daki kardeşlerimiz iyi biliyor. Trablus’un da Bingazi’nin de her bir ferdi bizim öz be öz kardeşimizdir.



Kaddaf ile bizzat görüştük

Libya’da hadiseler başlayınca taraflarla diyalog halinde olduk. Kaddafi ile de oğluyla da görüşmelerimizi bizzat yaptık.

İlişkinin koptuğu an her şeyin bittiği andır. Diplomaside ilişki koparılmaz, sürdürülür. Mısır’daki ya da Tunus’taki gibi devrimin kansız yapılması için kılı kırk yaran bir hassasiyette olduk. Libya’da 500’e yakın vatandaşımız var. Onlar da gelme talepleri olmadığı için orda.



Obama ile görüştüm

Dün akşam Obama ile görüştük. Önceki gün İngiltere ve Hollanda Başbakanı ile görüştüm. Cameron aradı. Libya konusunu yarım saat değerlendirdik. Kaddafi’ye 1 Mart ve sonrasında kendilerine onurlu bir şekilde çekilme taleplerimizi ilettik.

Bizim hassasiyetimiz Libya’daki dönüşümün sorunsuz olabilmesi içindi. Libya kendi meselesini harici müdahalelerle değil kendisi çözsün istedik. Bu tür operasyonların can kayıplarını arttırdığını gördük geçmişte. Paris toplantısını elbette sorgulayacağız, elbette eleştireceğiz. Libya’ya yönelik sadece ve sadece insani yardım amaçlı operasyonun şemsiyesi BM olmalıdır. Operasyon meşru bir zeminde gitmelidir.



Türkiye Libya halkına silah doğrultmayacak

NATO’da yapılacak toplantıda tutumumuzu bildireceğiz, ardından da kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Toplantı dün yapılacaktı, bugüne ertelendi. Meclis’te vekilleri bilgilendirmek amacıyla bir oturum yapılmasını planlıyoruz. Dışişleri Bakanı da bilgi vermek amacıyla muhalefeti ziyaret edecek.

Libya’daki operasyon petrol ve çıkar amaçlı olarak algılanıyor olması bizim haklılığımızı ortaya koymuştur. Libya halkının esenliğini, iç barışını temel hedefler olarak görüyoruz. Türkiye asla ve asla Libya halkına silah doğrultan taraf olmayacaktır. Türkiye’nin politikası çok nettir, tavrı nettir. Sonuç getirecek çabalara da Türkiye her zaman destek olmaya da devam edecektir.



Yemen ve Bahreyn'deki çatışmalar

Yemen ve Bahreyn’de devam eden olaylar karşısındaki endişemizi de gerekli platformlarda dile getiriyoruz. Bahreyn’de değişim adı altında çatışmaların mezhep çatışmalarına dönmesi bizi rahatsız eder.

Yemen’de, Suriye’de gereksiz olayların çıkmaması için hiçbir ülkenin yapmadığı kadar çaba içindeyiz.

Bu bölgede Ak Parti iktidarı döneminde ne olursa olsun hükümetimiz orada yer alacak, tribünde bir seyirci olarak kalmayacaktır.





Türkiye tarihe not düşüyor



Herkesin büyük bir hassasiyet içinde olması gerektiği hatırlatmak isterim. Bölgemizde bir tarih yazılıyor.

Türkiye bölgede tarihe not düşüyor. Herkesin küçük hesapların peşine takılmak yerine olaylara sorumlulukla bakmasını rica ediyorum.



6 bin aday adaylık başvurusu

Aday adaylarımızın yoğun bir ilgisi ile karşılaştık. 6 bin civarında aday adayı oldu. 10 kişiden biri aday olacak demektir. İşimiz zor. Diğer partilerin ve bizim partimizin durumu ortada. Hafta sonunda temayül yoklamaları gerçekleşti.

3 hafta içinde adayları tespit etmiş olacağız. Sandıklardaki sorumlu arkadaşlara varıncaya kadar hepsinin kanaati bu temayül yoklamalarına yansıdı.



Adaylar nasıl belirlenecek

12 Komisyon var. Genel Başkan yardımlarından oluşuyor bu komisyonlar. Daha yakından aday adaylarını tanımak için arkadaşlar görüşecek.

Sonra da düşüncelerini, kanaatlerini bir diğer komisyona verecek. 12 komisyon 6 komisyona düşecek.



Tekrar aday adaylarından eleme ile yapılacak olan çalışma sırasında kamuoyu çalışmaları da yapılacak. 81 ilde 106 bin denek üzerinden kamuoyu çalıştırması yaptırdık aslında. Bunların neticesi kasamda.

Sadece kendi arkadaşlarımızın değil diğer partilerin milletvekillerine halk nasıl bakıyor, onu da araştırdık. 6 Komisyon’un vereceği netice ile kamuoyu araştırmalarından gelecek neticeleri çapraza alacağız. 4 Başkan Yardımcısı ve 3 Grup Başkanvekili arkadaşımla son nihai değerlendirmeyi yapacağız. Ondan sonra da nihai kararımızı vereceğiz.