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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan Türkiye-İsrail anlaşmasını imzaladı

31 Ağustos 2016 19:15

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında Mavi Marmara olayıyla bağlantılı tazminata ilişkin Usul Anlaşması'nı imzaladı.#link#Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Cumhuriyeti ile
İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun"u imzaladığı ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği
bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sayfasından “6743 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail
Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu
maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yayımlanmak
üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” açıklamasına yer verildi.
Kanun, Resmi Gazete'de de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Anlaşmayla birlikte
iki ülke arasında altı yıldır askıya alınan ilişkilerin yeniden
normalleşmesi hedefleniyor.
Anlaşma İsrail'in Mavi Marmara gemisinde İsrailli askerlerin öldürdüğü Türk
vatandaşlarının ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemesini ve Türkiye'nin de bunun
karşılığında dâhili olan İsrailli askerlere yönelik hukuki süreç başlatmamasını
öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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