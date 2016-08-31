Erdoğan Türkiye-İsrail anlaşmasını imzaladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında Mavi Marmara olayıyla bağlantılı tazminata ilişkin Usul Anlaşması'nı imzaladı.#link#Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Cumhuriyeti ile

İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun"u imzaladığı ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği

bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sayfasından “6743 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail

Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu

maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yayımlanmak

üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” açıklamasına yer verildi.

Kanun, Resmi Gazete'de de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Anlaşmayla birlikte

iki ülke arasında altı yıldır askıya alınan ilişkilerin yeniden

normalleşmesi hedefleniyor.

Anlaşma İsrail'in Mavi Marmara gemisinde İsrailli askerlerin öldürdüğü Türk

vatandaşlarının ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemesini ve Türkiye'nin de bunun

karşılığında dâhili olan İsrailli askerlere yönelik hukuki süreç başlatmamasını

öngörüyor.

