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Spor

Erdoğan, Türkiye Futbol Vakfı'nın takvimindeki 'Unutulmaz sağ bekler' listesinde ilk sırada!

Erdoğan Camialtı, İETT ve Erokspor'da futbol oynamıştı

10 Şubat 2017 18:37

Türkiye Futbol Vakfı‘nın 2017 için hazırladığı takvimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Türk Futbolunun Unutulmaz Sağ Bekleri” arasında ilk sırada gösterdi.

Gazeteport'un haberine göre, Erdoğan dışında Hasan Kamil Sporel, Nedim Günar, Burhan Atak, Sait Altınordu, Şükrü Birant gibi Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynamış futbolcular ise küçük fotoğrafla yer aldı.

Türkiye Futbol Vakfı Yönetimi şu isimlerden oluşuyor;

Engin Verel (Başkan) Başkan Vekilleri; Yusuf Akçayoğlu, Meltem Ünal Erzen, Mehmet Süha Uçar, Dikran Gülmezgil, Işık Yılmaz ( Genel Sekreter) Selami Özdemir (Sayman-üye)

Üyeler;

Turgay Biçer, Sedat Özüer, Ahmet Gürel, Arif Esin, Bahar Sunman, Tuncel Selim, Ali Fatinoğlu, Cansu Kandemir, Erden Mısırlı, Nelih Akay, Can Verel, Garo Hamamcıoğlu,
Orhan Ülgür

 

Erdoğan'ın futbol kariyeri

 

1969'da Camialtıspor'da amatör olarak futbol oynayan Erdoğan, 1974'te İETT'de geçici işçi statüsüyle işe alındı. Erdoğan kurumun futbol takımında da futbolculuk yapmaya devam etti. 18 Haziran 1981 tarihli istifa mektubuyla İETT'deki görevinden ayrıldı. Bu dönemden sonra bir süre amatör takımlardan Erokspor'da futbol oynadıktan sonra futbolu bıraktı.

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