Erdoğan: Türkiye bölgenin istikrar umudu

Başbakan Tayyip Erdoğan, ''Demokratik yapımızla, güçlenen ekonomimizle, bölgesel ve küresel barışa yaptığımız katkılarla Türkiye'yi bölgenin istikrar umudu haline getirmenin gayreti içindeyiz'' dedi.



Erdoğan, Türk Mücevhercileri Birliği'nin ev sahipliğinde yapılan ve Dünya Mücevher Konfederasyonu (CIBJO) tarafından düzenlenen ''2009 Dünya Mücevher Kongresi''nin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'un doğuyla batının birleştiği kent olduğunu belirterek, İstanbul'un iki kıtayı, iki ayrı kültürü, iki ayrı kültür coğrafyasını birleştiren bir kent olduğuna işaret etti.



Mevlana'dan alıntı yaptı



Kentin özellikle son dönemlerde medeniyetler ittifakına ev sahipliği yaparak yüklenmiş olduğu misyonla dikkatleri üstüne çektiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, 'Türkiye'nin asırlar boyunca bir arada yaşama kültürünün, sevginin ve hoşgörünün coğrafyası olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Fikir ve gönül insanı Mevlana'nın bu anlamda sözlerini sizlerle paylaşmak isterim. 'Altın ne olur, can ne olur, inci mercan da nedir. Bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra...'' dedi.



Türkiye halkı Müslüman ama...



Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiye, halkı Müslüman olan, ama aynı zamanda laik demokratik sosyal bir hukuk devletidir. Demokratik yapımızla, güçlenen ekonomimizle, bölgesel ve küresel barışa yaptığımız katkılarla Türkiye'yi bölgenin istikrar umudu haline getirmenin gayreti içindeyiz. Türkiye bölgesel anlaşmazlıklarda arabulucu ve uzlaştırıcı bir rol üstleniyor, tüm bölgenin istikrar ve refaha kavuşması için üzerlerine düşen görevi yapıyor. 'Demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın hakim kılındığı bir süreçte bölgenin refah ve istikrara kavuşacağının en güzel örneği Türkiye'dir.''

