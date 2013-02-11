Erdoğan: Türkiye AB hedefinden hiç uzaklaşmadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AB Büyükelçileri'ne hitap etti. Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair açıklamalara değinen Erdoğan, "Türkiye bu hedeften hiç uzaklaşmamıştır. Siyasi blokajların kalkması halinde Türkiye 12 ayda 10 faslı, 18 ayda ise 15 faslı açabilecek durumda ve kabiliyettedir" dedi.

Başbakan Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara'daki temsilcilerine yemekli toplantıda seslendi.

Başbakan, büyükelçilere terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde eleştirilerini de sıraladı.

Erdoğan, “Türkiye olarak süreci hızlandırmada kararlıyız ama artık Avrupa'dan somut adımlar bekliyoruz” dedi.

Türkiye Avrupa Birliği hedefinden hiç de uzaklaşmamıştır. Uzaklaşmasını isteyenler veya bekleyenler olabilir ama biz tam aksine fasıllar noktasında kararlı adım atmaya devam ettiğimiz çok açık ortadadır...

'Hakkaniyet değil'

Biz geçtiğimiz 10 yıl boyunca demokrasiyle güvenlik arasındaki hassas çizgiyi büyük bir dikkatle koruduk. Bir yandan terörle mücadele ederken öbür yandan demokratik reformları gerçekleştirirken, AB tarafından da ne yazık ki sürekli eleştirildik. Avrupa Birliği'nin, bizi reformlar ve uygulamalar konusunda kıyasıya eleştirirken, aynı zamanda terörle terör örgütleriyle teröristlerle arasına mesafe koymaması hakkaniyetle asla izah edilemez.

'Çifte standart'

Bir yandan Türkiye'ye bu ağır bedeli ödeten teröre müsamaha gösterip öbür yandan Türkiye'yi eleştirmek: kusura bakmayanız çifte standarttır. Elbette burada terörle samimi şekilde mücadele eden, bizimle her anlamda dayanışma içinde olan ülke ve liderlere şükranlarımı ifade ediyorum ama teröre karşı işbirliği ve dayanışmayı tüm Avrupa'da görmek, somut neticelerini müşahede etmek istediğimizi de burada bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum.

'Türkiye'nin üyeliği cevap olacak'

Özellikle bazı Avrupalı liderlerin seçim kazanmak uğruna ırkçılığı teşvik ettiklerini büyük bir endişe ile izliyoruz. Türkiye'nin AB'ye üyeliği, ırkçılık ve medeniyetler çatışması tezlerine karşı en iyi, en etkili cevap olacaktır. Öngörülü Avrupa liderlerinin Türkiye'nin üyeliğini, özellikle bu bağlamda desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum.

'AB'den uzaklşmadık'

Bilindiği gibi Türkiye'nin AB hedefinden uzaklaştığına dair eleştiriler yapılıyor. Şunu çok açık net söylemem lazım: Türkiye Avrupa Birliği hedefinden hiç de uzaklaşmamıştır. Uzaklaşmasını isteyenler veya bekleyenler olabilir ama biz tam aksine fasıllar noktasında kararlı adım atmaya devam ettiğimiz çok açık ortadadır...

'Bu durum devam edemez'

Son 5 dönem başkanlığında diğer bir deyişle 2,5 yıldır tek bir fasıl müzakereye açılmamıştır. Genişleme tarihinde bir ilk olan ve Türkiye'ye karşı saygısızlık olarak nitelediğimiz bu durumun devam etmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

'AB'den somut adımlar bekliyoruz'

Siyasi blokajların kalkması halinde Türkiye 12 ayda 10 faslı, 18 ayda ise 15 faslı açabilecek durumda ve kabiliyettedir. Biz Türkiye olarak süreci yeniden hızlandırmak noktasında son derece kararlıyız. Ancak asıl önemli olan Avrupa Birliği tarafının bu iradeyi göstermesidir. Artık AB'den somut adımlar, somut kararlar bekliyoruz.