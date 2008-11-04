Erdoğan Türk Rambo'ları izledi

Genelkurmay, Başbakan ve kabine üyelerine bugün Eğirdir Komando Okulu'nda brifing verdi. Başbakan, Doğu ve Güneydoğu'da görev yapacak komandoların eğitimini yerinde izledi.



Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadelede kapsamında yürüttüğü iç güvenlik harekâtlarına ilişkin Bakanlar Kurulu'na 27 Ekim Pazartesi günü verdiği brifingin ikincisini bugün Isparta Eğirdir'deki Komando Okulu'nda düzenledi. Brifingte, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Terörle Mücadele Kurulu üyesi 6 bakana teröristlerle mücadele eden askerlerin nasıl eğitildiği anlatıldı. Doğu ve Güneydoğu'da görev yapacak komandoların tanıtıldığı brifing tüm gün sürdü. Komutanların "Amerikalı Ranger'larden daha iyiyiz" dediği komandoların yetiştirilme biçimi şöyle:



* Doğu ve Güneydoğu'da görev yapacak komandolar Isparta Eğirdir'deki Komando Okulu'nda 9-16 hafta arasında eğitim alıyorlar.



* Doğu'nun yapısıyla birebir aynı özelliklere sahip arazilerde hakiki mühimmatlarla en az 10 gün süren tatbikatlar yapılıyor.



* Günde ortalama 5 bin kalori ile beslenen komandolar, dağ başında zor koşullarda, hiçbir yardım almadan tek başlarına 15 gün boyunca yaşayabilecek şekilde eğitiliyor.



* Askerlerin güvenlerini geliştirmek için verilen eğitimlerin arasında dünyada benzeri olmayan 76 metrelik kule ve 127 engel eğitimi de var.



* Her türlü koşula uyum sağlaması istenen askerler yarasa, yılan ve farelerin olduğu karanlık tünellerden geçiriliyor. Askerler 32 kiloluk teçhizatlarla her gün 27 km. intikal yapıyor, dağ tırmanıyor. Haftada en az 3 kez, yine hakiki mühimmatlarla gece harekâtı yapılıyor.



* Asker, teçhizatla, Eğirdir'den Antalya'ya kadar engebeli arazide yürüyor.



* Eğitimi tamamlayanlar, dünyanın hiçbir ordusunda olmayan 67 parkurda sınava giriyor, yapamayan yeni eğitim alıyor.



Profesyonel ordu



Eğirdir'de verilen brifingde Doğu ve Güneydoğu'da teröristlerle savaşacak timlerin profesyonelleştirme çalışmalarından da bahsedildi. Geçen yıl alınan kararla Doğu ve Güneydoğu'da, terörle sadece subay ve astsubaylardan oluşan profesyonel komandoların savaşması için TSK bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidildi.



Altı komando tugayında 2009 Mart'ından sonra da er ve erbaşlar olmayacak. Dağlarda PKK'lıları kovalama işi, kısa süreyle askere giden er ve erbaşlara değil hareket kabiliyeti yüksek 'profesyonellere' devredilecek. Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde Güneydoğu'daki timlerin profesyonelleştirileceği haberini ilk kez Eğirdir'de vermişti.