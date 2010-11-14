-ERDOĞAN, TÜRK OKULUNU ZİYARET ETTİ DAKKA (A.A) - 14.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'teki temaslarının son bölümünde 1996 yılında kurulan ve 550 öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Türk Ümit Okulu'nu ziyaret etti. Erdoğan, burada, ''Binlerce kilometre uzaklıkta ama gönül noktasında çok yakın olan bu coğrafyada sizlerle birlikte olmak beni duygulandırdı. Okulun yapımında emeği geçen, hizmeti geçen tüm büyüklerimi, küçüklerimi huzurlarınızda kutluyorum'' dedi. Okula gelişinde çiçeklerle karşılanan Erdoğan, öğrencilere ''nasılsınız?'' sorusunu yöneltti. Daha sonra okulun bahçesinde düzenlenen törene geçilirken, program Bangladeşli öğrencilerin oluşturduğu koronun İstiklal Marşı ve Bangladeş Milli Marşını okumalarıyla başladı. Bangladeşli öğrenciler daha sonra Türkçe şiirler okudular ve şarkılar söylediler. Bu arada Başbakan Erdoğan'a da sürpriz yapılarak, sinevizyonda Erdoğan'ın seslendirdiği Necip Fazıl Kısakürek'in ''Canım İstanbul'' şiirinin klibi gösterildi. Bu esnada Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın duygulandıkları görüldü. Bangladeşli öğrenci Maliha Mustafa, Başbakan Erdoğan'ın ilk kıtasını seslendirdiği şiire kaldığı yerden devam etti. Farzani Sıddık adlı öğrencinin seslendirdiği Türkçe şarkıların ardından da Başbakan Erdoğan bir konuşma yaptı. -''DUYGULANDIM- Yaptığı konuşmaya bu buluşmanın kendisi için çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak başlayan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Binlerce kilometre uzaklıkta ama gönül noktasında çok yakın olan bu coğrafyada sizlerle birlikte olmak beni duygulandırdı. Okulun yapımında emeği geçen, hizmeti geçen tüm büyüklerimi, küçüklerimi huzurlarınızda kutluyorum. Yaratılmışların en şereflisi olan insana böyle bir yatırım nedeniyle ayrıca kutluyorum. Öğrenciler hem İstiklal Marşı'nı hem de Bangladeş Milli Marşını okudu. Azmedilince nelerin olabildiğini, olabileceğini gördük. Burada Türk ve Bangladeşli kardeşlerimizin aynı hedefe kilitlendiğini görüyorum. Bundan dolayı da mutluyum. -SORUN YOK Başbakan Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş'in uluslararası konularda aralarında sorun bulunmayan iki ülke olduğunu dile getirdi. İki ülkenin bu uzlaşmayı her platformda sürdürdüğünü, düzey ziyaretlerin arttırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bunun başarılması durumunda Bangladeş'in de süratle hedeflerine ulaşacağını söyledi. ''Azmedilince zor yok. İnsanoğlu bunların hepsini aşar'' diyen Erdoğan, 8 yıl önce Türkiye'de kişi başına milli gelirin 2 bin 300 dolar seviyesinde olduğunu, şimdi ise 10 bin dolar seviyesine yaklaştığını ifade etti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Akıl, ilim, gayret bizim için çok önemli. Bu işi sonuca ulaştırmak bizim için çok önemli. Bu işi başarırız, netice alırız. Bangladeş alt yapı ve üst yapısıyla Asya'nın en modern ülkelerinden biri olabilir. Bangladeş'in genç bir nüfusu var, yaklaşık 160 milyon nüfusa sahip. Bu dinamizmle, insan unsurunu, bu nüfusu başarıya kilitlemesi gerekiyor. Ekonomide başarının sırrı insandır. Emek, sermaye, girişim... Bunların hepsi insanın türevidir. İnsan varsa bunlar var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Öyleyse şu anda hedefi belirlemek lazım. Yoksulluklara prim vermeyeceğiz, yasaklara yol açmayacağız. Yolsuzluğa prim vermeyeceğiz. Demokrasiyi önemsiyoruz. Bunun yanında da onunla atbaşı giden ekonomiyi görüyoruz. Özgürlüklerden taviz vermememiz gerekiyor. Daha iyi demokrasi, daha iyi yaşam, daha iyi ekonomi... Fakirlik insanın kaderi değildir. Eğer çalışırsak, gayret edersek, bunların hepsini aşarız. Başarı böyle geliyor. Aynen bu okulda olduğu gibi.'' Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin Kurban Bayramını da kutlayan Erdoğan konuşmasını Bengalce ''Allah'a ısmarladık'' anlamına gelen ''Khuda Hafız'' sözleriyle tamamladı. Erdoğan törenin ardından bazı sınıfları ziyaret etti, öğrencilere çeşitli sorular sordu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. İki öğrenci de Erdoğan'a kara kalem portresini armağan etti. Bu arada Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kucağına aldığı bir çocuğa ismini sordu. Çocuğun ''Ebu Turab'' yanıtını vermesi üzerine Emine Erdoğan da bu ismin ''toprağın babası'' anlamına geldiğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın Uluslararası Türk Ümit Okulu'nu ziyaretine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Suat Kılıç da katıldı.