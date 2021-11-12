Erdoğan: Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türk Konseyi'nin yeni bir isimle devam etmesine karar verdiklerini belirterek, "Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatıdır" dedi.

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bugün bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık adamız inşallah uluslararası toplantılarında odak noktası olacaktır. Bu tür toplantıları, hep aşkımız, heyecanımız buydu. İnşallah Demokrasi ve Özgürlükler adası merkez nokta olsun diye düşünüyorduk. İlk adımı attık ve gerisi gelecek. TOBB'a tekrar teşekkür ediyorum, yapımda gayretleri olduğu için. Rabbim nice adımları hep birlikte atmayı bize muktedir eylesin diyorum.

Bir adım daha attık, Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonun Türkiye olarak biz bağışlayacağız. Diğer ülkelerde kalan 500 bin aşıyı buraya dahil edecek. İnşallah Türkovac yılsonuna yetişmesi halinde sorunumuz yok. Türkovac'ı uluslararası merkeze göndermede gayrette bulunacağız"