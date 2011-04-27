-ERDOĞAN: TÜRK CUMHURİYETLERİ BİRBİRİNE GİDEBİLMELİ ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Nasıl AB'de Schengen varsa bizim aramızda da buna benzer bir anlaşmanın olması lazım ve rahatlıkla bütün bu cumhuriyetler birbirine gidip gelebilmeli, inşallah Türk Cumhuriyetleri olarak bunları da aramızda başarırız'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Kırgızistan Başbakanı Almazbek Atambayev baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Görüşme öncesinde Kırgızistan Türk Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair anlaşma, Türkiye ile Kırgızistan vatandaşları arasında karşılıklı vize muafiyeti anlaşması ve Türkiye ile Kırgızistan Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya Başbakan Erdoğan ile Kırgızistan Başbakanı Atambayev imza koydular. Başbakan Erdoğan, konuşmasında Kırgızistan Başbakanına ''Almaz'' diye hitap edeceğini belirterek, ''Kendisi de ondan memnun kaldığı için böyle sesleniyorum'' dedi. Bugün Türkiye ve Kırgızistan arasında tarihe kayıt düşülecek bir adımı attıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, gerçekleştirdikleri görüşmenin çok samimi bir hava içerisinde geçtiğini belirterek, 4 aylık bir süreci birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Kırgızistan'ın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan, ''Temennimiz odur ki, bu dönemi başarılı bir şekilde atlatmak suretiyle Kırgızistan, özlediğimiz o aydınlık yarınları yakalayacaktır'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, pek çok konuda fikir birliği içinde olduklarını vurgulayarak, bundan öte bir başka adımı attıkları bunun da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulması olduğunu söyledi. Erdoğan, bununla tarihe önemli bir kayıt düştüklerini, bakanların karşılıklı olarak çalışmalarını yaptıklarını ve Başbakanlar olarak da değerlendirmeler yaptıklarını ve geleceğe yönelik çok olumlu adımlar atacaklarını ifade etti. -KIRGIZ-TÜRK MANAS ÜNİVERSİTESİ- Erdoğan, iki kardeş ülke için önemli bir adımın da atıldığını belirterek, şöyle devam etti: ''Kırgız- Türk Manas Üniversitesi olayı. Burada bazı sorunlar, sıkıntılar vardı. Bugün bu sıkıntı da aşılmış oldu. Böylece Türkiye'den Türk Manas Üniversitesinde görev alacak akademisyenlerimiz için herhangi bir çalışma iznine gerek yok, vizeye gerek yok. Rahatlıkla orada gidip ihtiyaç duyuluyorsa görev alabilecek. Aynı şekilde Kırgızistan'dan Türkiye'de görev alabilecek akademisyenler olduğunda da yine herhangi bir vizeye bağlı olmazsızın buradaki görevi yapabilecekler, çalışabilecekler. Bunlar da bizim tabii birbirimize olan özgüvenimizin itimadımızın en güzel örneklerinden birisi oluyor. Öğrencilerimizin de bu noktadaki gidiş gelişleri çok daha farklı olacak. Burada yine denklik sorununu da böylece ortadan kaldırmış olacağız. Gerek Türk, gerek Kırgız öğrencilerin böyle bir sorunu olmayacak.'' -''TİCARET HACMİNİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAMIZ LAZIM''- İkili görüşmelerle birlikte özelikle Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetler bakımından bir ilki temsil eden anlaşmayla artık yarınlara çok farklı bir özgüvenle bakma noktasına ulaşıldığını belirten Erdoğan, bu durumun beşeri ilişkilerin gelişmesine de çok değerli katkılar sağlayacağını söyledi. Türkiye ile Kırgızistan arasında geçen yıl itibarıyla 159 milyon dolarlık bir ticaret hacmi gercekleştiğini anımsatan Erdoğan, ''Bu ticaret hacmini biz basit, ufak bir rakam olarak görüyoruz. En azından önümüze 5 yıllık bir hedef koymak suretiyle, bu 5 yıl içinde ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmamız lazım. Bunun olmaması için aslında hiç bir sebep yok. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Çünkü bizim Kırgızistan'dan alabileceklerimiz olduğu gibi bizim de Kırgızistan'a verebilecek çok şeylerimiz olduğuna inanıyorum'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Kırgızistan'a sıkıntılı dönemlerinde nakdi ve ayni bir çok yardımları olduğunu anımsatarak, ''Ama bugün görüşmemizi taçlandıralım istedik. Bunu taçlandırma sebebiyle de kendilerine 61 milyon dolarlık bir hibede bulunduk. Bu hibe de dedik ki bugünün anısına olsun'' dedi. -SORULAR- Kırgızistan'ın demokratik parlamenter sisteme geçtiğini belirten Kırgız bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan'a bu konudaki tavsiyelerini sorması üzerine Erdoğan, bunun Kırgızistan için önemli bir adım olduğunu söyledi. Şu anda 120 milletvekili olan bir parlamentonun bulunduğunu ifade eden Erdoğan, 3 partili bir koalisyon ile bir sürecin başladığını kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu koalisyonun birlik beraberlik içinde devamıdır önemli olan. Eğer bu koalisyon, bu birlik ve beraberlik içinde devam eder ve özellikle, biz de bir ifade var 'dedikodu, fitne' bunlar kulak asmazsa o zaman Kırgızistan engellerini süratle aşar ve ülkedeki etnik ayrımcılığa hiç fırsat vermeden, Kırgızistan bilinci içinde, Kırgızistan'a sahip çıkma bilinci içinde, aydınlık yarınlar için, barış içinde, kardeşlik içinde yürümeleri gerekir. Zaten hepsinin özü bir. Sözü de bir oldu mu problem yok. Bu koalisyon hükümeti başarılı bir şekilde yoluna devam etmiş olur. Parlamentoyu gezdim, gördüm ayrıca mutlu oldum. Şu anda da 4 ay iyi giden bir süreç var. Temenni ederim ki bu aynı şekilde devam eder. Bu yıl içinde Kırgızistan'da seçimler var. İnşallah bizler de seçimi burada başarıyla bitirir ondan sonra şöyle hükümeti kurarsak şöyle bir tekrar Kırgızistan ziyareti yaparız ve Kırgızistan'da Issık Gölü'nde beraberce geleceği nasıl planlayacağız onu da ele alırız.'' Başbakan Erdoğan, ''Kazakistan, Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetleriyle de vizelerin kaldırılması söz konusu mu?'' sorusu üzerine, ''Bizim onlara karşı vizemiz yok. Onlar da öyle bir sıkıntımız var. Ama Kırgızistan ile attığımız bu adımla inanıyorum ki onlarla da büyük ihtimalle aşarız. Nasıl AB'de Schengen var sa bizim aramızda da buna benzer bir anlaşmanın olması lazım ve rahatlıkla bütün bu cumhuriyetler birbirine gidip gelebilmeli. İnşallah Türk Cumhuriyetleri olarak bunları da aramızda başarırız'' dedi.