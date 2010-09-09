Erdoğan: Türbanı hallederse yollarına gül döşerim

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Sultanbeyli'nin ardından Sancaktepe'de toplanan kalabalığa hitap etti. Başbakan Erdoğan, başörtü sorununu hallederse Kılıçdaroğlu’nun yollarına gül döşeyeceğini söyledi.



Erdoğan, Sancaktepe'deki konuşmasında muhalefete yüklendi. Sultanbeyli'den sonra Samandıra'da mola vererek Ak Parti otobüsü içinde kahvaltı eden Erdoğan daha sonra Sancaktepe'ye geçti.





Kılıçdaroğlu'na: Türbanı hallet yollarına gül döşerim



Sancaktepe'de Ak Parti otobüsü üzerine çıkarak, bir konuşma yapan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na türbanla ilgili eleştirilerde bulundu. Başbakan Erdoğan, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili konuştuktan sonra, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, " Şimdi çıktılar diyorlar ki 'başörtü meselesini ben hallederim' keşke halletse. İnanın yollarına gülle döşerim. Parlamentonu yüzde 65 ine sahibiz. Hemen seferber oluruz" diye konuştu.





"Diğer kızlarımız için bir çalışma yaptırdın mı?"



Erdoğan, " Parti meclisi üyelerine işi havale etmişler. Onlar da tasarımcılarla görüşüyorlarmış. Nasıl bağlasınlar? Boynunun altından mı bağlasın, bone gibi mi bağlasın, şöyle mi bağlasın, böyle mi bağlasın. Ey ana muhalefet, başörtülüler için bunu düşünüyorsun da diğer kızlarımız için acaba böyle bir çalışma yaptırdın mı? Streç mi giysinler, şalvar mı giysinler, askılı mı giysinler, askısız mı giysinler, makaslı mı giysinler, makassız mı giysinler ? Onlar için böyle bir çalışma yaptırdın mı? Ama başörtü deyince böyle bir çalışma yaptırıyorsun. Bırak bu işleri, isteyen istediği gibi giyinsin. Yeter ki genel ahlak kuralları içinde bunlar olsun. Bir dejenerasyona uğramayalım, genel ahlak kurallarına uygun yapalım bu işi. Yeter ki böyle olsun. Bu milletin bir tarihi var, gelenekleri, örfü adetini bir kenara atmayalım, taklitçi olmayalım" diye konuştu.





Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler



Erdoğan, " Ne yaptılar? Hemen Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Kimin imzası vardı altında? CHP'nin imzası vardı. Eski genel başkanın da vardı, şimdiki genel başkanın da vardı, DSP'nin de vardı. Bunların ruh kökü aynı. Anayasa Mahkemesi onların istediği istikamette bir karar verdi" diyerek eleştirisini sürdürdü.





