Erdoğan: Türbana mahalle baskısını ortadan kaldıralım

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ''İnanç özgürlüğüne, eğitim özgürlüğüne bu kadar müdahil olmanın artık anlamı yok. Bu ülkede hangi düşüncede, hangi inançta olursa olsun, ne taraftan olursa olsun, şu mahalle baskısı adını verdikleri şeyleri ortadan kaldıralım'' dedi. Erdoğan Marmara Üniversitesi'nin 2010-2011 öğörenim yılı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ''Biz kendimizi sorguluyoruz. Kendi öz eleştirimizi yapıyoruz. Aynı sorgulamayı, aynı öz eleştiriyi artık muhalefetin de medyanın da üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın da yapmasını bekliyoruz'' dedi.







Başbakan Erdoğan konuşmasında TESK Genel Kurulu öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye de değindi.



Erdoğan konuşmasında şu mesajları verdi:

Bizim derdimiz üzümü yemek, bağcıyı dövmek değil. Başörtüsü sorununu da konuşalım. Kendisiyle (Kılıçdaroğlu) 10-15 dakika konuştum. Dedim siz görev verin, ben görev vereyim. Bizim diyanet işleri başkanlığımız var, hatta istemiyorsanız başkalarını da katın, ilave birilerini katalım.



"Mahalle baskısını ortadan kaldıralım"

Şu işi ortadan kaldıralım. İnanç özgürlüğüne, eğitim özgürlüğüne bu kadar müdahil olmanın anlamı yok. Bu ülkede hangi düşüncede, hangi inançta olursa olsun, ne taraftan olursa olsun, şu mahalle baskısı adını verdikleri şeyleri ortadan kaldıralım



Lütfen gençlerimize örnek olmak adına bunu samimiyet duygusu içinde yapalım. Siyasetçinin ne söylediğine bakarlar, söylediklerinin arkasında duruyor mu durmuyor mu ona bakarlar ve ona göre kararı verirler. Biz sekiz yılda iki genel seçimden, iki yerel seçimden, iki de referandumu atlatarak çıktık. Halkımızla paralel düşündüğümüzü gördük.



“Onların da hükümetiyiz”

Açık söylüyorum. Biz gençlere mahcup olmak istemiyoruz. Onun için tutarlı bir siyaset izliyoruz. Yapacaklarımızı söylüyoruz, yapamayacaklarımızı vaat etmiyorum. Bize oy vermeyenler olabilir, yaşamımızı desteklemeyenler olabilir, politikalarımızı onaylamayanlar olabilir. Ama biz onların da hükümetiyiz. Çünkü demokrasinin de gereği budur. Batı neyse doğu da o olacak. Kuzey neyse güney de o olacak.



Ülkenin değişmesi için siyasetçinin de değişmesi gerekir. Biz geçmişe takılıp kalmak istemiyoruz. Elbette eleştiri olacak ama hakaret asla. Ama kırarak dökerek kalp kırarak değil. Bunun yasalar ilçesinde yapılması verilecek mesajında alınmasını sağlayacaktır.



“U2 konserinde yaşananlar şaşırttı”

Aynı şekilde, U2’nun konserinde benzer manzaralara şahit olduk. Bakanıma karşı takınılan karşı alınan tavır hoş değildi. Kendileri teşekkür ederken, karşılarında böyle bir şey görmeleri onları da şaşırttı.



İstanbul bugünlerde iki önemli toplantıya ev sahipliği yapıyor.



Dün küresel ekonomi sempozyumu başladı. Yaklaşır 500 misafir İstanbul’da bunu takip ediyorlar. Dün akşam katıldığım galada ekonomi konusunda da tebrikler aldım.



Karadeniz ekonomi ve enerji forumu da yine İstanbul’da başlıyor. Enerjide küresel ölçekte stratejik bir ülke olarak ev sahipliği yapıyor.



