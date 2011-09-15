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Politika

Erdoğan, Tunus'ta Medine Çarşısı'nı gezdi TUNUS (A.A)

15 Eylül 2011 18:42

-Erdoğan, Tunus'ta Medine Çarşısı'nı gezdi TUNUS (A.A) - 15.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta Medine Çarşısı'nı gezdi. Başbakan Erdoğan, Tunus Geçici Hükümet Başkanı Beci Caid Essebsi ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından, beraberindeki heyetle Medine Çarşısı'na geldi. Çarşıyı gezen Erdoğan'ı, vatandaşlar ve esnaf sevgi gösterileriyle ve büyük bir coşku içinde karşıladı.  Başbakan Erdoğan, Türk kahvesi satan bir dükkanda bakanlarla sohbet etti ve Türk kahvesi içti. Erdoğan, çarşı ziyaretinin ardından Zeydüne Camisi'nde namaz kıldı. 

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