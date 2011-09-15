-Erdoğan Tunus'a gitti KAHİRE (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile ''Arap baharı''nın yaşandığı ülkelere yaptığı ziyaretin ikinci durağı olan Tunus'a gitti. Başbakan Erdoğan'ı, Kahire Havaalanı'nda Mısırlı yetkililer ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal ve kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de Tunus'a gitti.