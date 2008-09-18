Erdoğan, Tuncay Özkan’dan tazminat kazandı

Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın avukatları, geçen yıl Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen “Cumhuriyete Sahip Çıkıyoruz” mitingindeki konuşmasıyla kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle gazeteci Tuncay Özkan aleyhine dava açmıştı. Açılan 10 bin YTL'lik manevi tazminat davası, Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde karara bağlandı.



Taraf avukatlarının son beyanlarının dinlenmesinin ardından Yargıç Ahmet Pınar, davanın kısmen kabul edildiğini belirterek, Özkan'ın, Erdoğan'a 6 bin YTL manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini açıkladı.

