-ERDOĞAN: TÜM İNSANLIK PAKİSTAN'A YARDIMDA OLMALI İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şu anda Pakistan'da yaşayanların çektikleri çilenin dinle ifade edilecek yanının bulunmadığını vurgulayarak, ''Oturduğumuz, yaşadığımız ülkelerden oradaki sıkıntıyı yaşamak mümkün değil. İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın şu anda Pakistan'ın yardımında olması lazım'' dedi. Erdoğan'ın himayelerinde İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlanmasının 1400. yılı uluslararası kutlama programı Grand Cevahir Oteli'nde başladı. Programın açılış konferansında konuşan Erdoğan, Pakistan'da, sel felaketine maruz kalanları anmak istediğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Şu anda Pakistan'da yaşayan kardeşlerimizin çektiği çilenin dinle ifade edilecek yanı yok. Oturduğumuz, yaşadığımız ülkelerden oradaki sıkıntıyı yaşamak mümkün değil. İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın şu anda Pakistan'ın yardımında olması lazım. Burada 100 milyon dolar, 200 milyon dolar, 500 milyon dolar, 1 milyar dolar artık işi çözmüyor. Pakistan adeta 17 milyon insanının mağdur olduğu bir sıkıntının içinde. Binlerce insanı ölmüş, her taraf yıkılmış durumda. Burada 'benim petrolüm var' diyen ülkeler, İslam dünyası acaba ne yapıyor? Petrolünün kaçta kaçını buraya aktarıyor? Gücenmesinler, darılmasınlar bu petrolü siz bulmadınız bu size bir nimet. Bu ne zaman işe yarayacak? Biz bunu saltanatlarımızı ikame etmekte mi kullanacağız? Biz bunu Pakistan'ın düştüğü bu durumda kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız? Onun için görevimiz ağır, yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük.'' İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'na üye ülkelerden tahmini ne kadar yardım topladığını sorduğunu ve toplamda 1 milyar dolar yardım olduğu cevabını aldığını ifade eden Erdoğan, ''Bu rakam çok komik bir rakam. İslam dünyası burada kalmaması lazım. Bunu çok fazlasıyla aşması lazım'' dedi. -PAKİSTAN'A GİDECEK- Başbakan Erdoğan, kendisinin de halk oylamasının hemen ardından Pakistan'a gideceğini bildirdi. Eşi Emine Erdoğan'ın bir heyetle birlikte Pakistan'a giderek bölgeyi gezdiğini ve döndükten sonra gördüklerini anlatınca olayı çok daha yakından öğrendiklerini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Durum anlatılır bir felaket değil. Çok büyük boyutta. Hemen biz de gideceğiz, yerinde inceleyeceğiz. Teknik ekiplerle ne yapacağız, bunları göreceğiz. Fakat her şeye rağmen tüm İslam dünyasının bu testi başarıyla geçeceğine, Pakistan için ellerinden gelen yardımı yapacaklarına olan inancım tamdır, bunu korumak istiyorum. Türkiye olarak bizler Pakistan'ın yanındayız, yanında olacağız. Bunu sözde bırakmak istemiyoruz. Bununla ilgili olarak Pakistan Başbakanı ile görüşmelerimi yaptım. Kendileri daha sonra neler yapabileceğimizi yazılı olarak da bize bildirdiler. Ve şu anda tren yolda, ulaşmak üzere. Tırlarımız ulaşmak üzere. Onlar her türlü yardımları götürüyorlar. Acil yardımları uçaklarla ulaştırıyoruz. Kampanyalarımız devam ediyor, edecek. Bölgedeki okulların, hastanelerin... Sahra hastaneleri ulaştırdık. Doktorlarımız orada görev yapıyorlar. Köprülerin onarımı için her türlü yardımı yapacağımızı kendilerine ilettim. Milletimizin alicenaplığı her zaman olduğu gibi büyük bir hassasiyet içinde devam ediyor. Şu anda sadece Başbakanlık hesabında toplananlarla Diyanet İşleri teşkilatımızın topladıkları 100 milyon dolara doğru yaklaşıyor. İnanıyorum ki bu bayramda topladıklarımızla bunun çok daha üzerine çıkacağız. Ama biz bunlarla bunu bırakmayacağız. Süreci devam ettireceğiz, devam ettirmemiz lazım. Çünkü oranın yeniden inşası, imarı, kısa süre içinde olacak gibi değil. Bize yakışan budur. Medeniyetimize inancımıza yakışan budur.''