Erdoğan: TSK ve İçişleri tüm tedbirleri alacak, 7 Haziran'da yaşananlar 1 Kasım'da yaşanmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimleri ve seçim güvenliğiyle ilgili olarak, "TSK ve İçişleri Bakanlığı tüm tedbirleri alacak. Seçim güvenliğiyle ilgili olarak 7 Haziran'da yaşananlar 1 Kasım'da yaşanmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Bu ülke birkaç çapulcunun at oynatacağı bir ülke değil.

- Taşımalı sistem için anayasa değişikliği lazım, olmadıkça taşımalı sisteme geçemiyorunuz.

- TSK ve İçişleri Bakanlığı tüm tedbirleri alacak. Seçim güvenliğiyle ilgili olarak 7 Haziran'da yaşananlar 1 Kasım'da yaşanmayacak.

- Teröristler ya silahlarını gömecekler ya da ülkeyi terk edecekler.

- HDP'nin silah bırakma çağrısını samimi bulmuyorum.

- Tuğrul Türkeş bakanlık teklifini kabul etmiştir. Daha doğal bir şey olamaz. Bir partiye tavrın varsa gel, elini taşın altına sok.