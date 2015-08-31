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Politika

Erdoğan: TSK ve İçişleri tüm tedbirleri alacak, 7 Haziran'da yaşananlar 1 Kasım'da yaşanmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı

31 Ağustos 2015 01:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimleri ve seçim güvenliğiyle ilgili olarak, "TSK ve İçişleri Bakanlığı tüm tedbirleri alacak. Seçim güvenliğiyle ilgili olarak 7 Haziran'da yaşananlar 1 Kasım'da yaşanmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Bu ülke birkaç çapulcunun at oynatacağı bir ülke değil.

- Taşımalı sistem için anayasa değişikliği lazım, olmadıkça taşımalı sisteme geçemiyorunuz.

- TSK ve İçişleri Bakanlığı tüm tedbirleri alacak. Seçim güvenliğiyle ilgili olarak 7 Haziran'da yaşananlar 1 Kasım'da yaşanmayacak.

- Teröristler ya silahlarını gömecekler ya da ülkeyi terk edecekler.

- HDP'nin silah bırakma çağrısını samimi bulmuyorum.

- Tuğrul Türkeş bakanlık teklifini kabul etmiştir. Daha doğal bir şey olamaz. Bir partiye tavrın varsa gel, elini taşın altına sok.

 

 

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