Erdoğan: Trump'un açıklaması bizim için yok hükmünde (4)

ANKARA\'YA HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a üçüz kardeşleri ziyaret için gittiği Mimarsinan Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan ev çıkışı vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Ankara\'daki randevularına yetişmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Sizleri bu anlamda ziyaretimde günün bu saatinde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ankara\'da randevular var, onlara yetişmem lazım. Sizlere gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gününüz mübarek olsun. Sağ olun var olun\" diyerek vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Nuri Demirağ Havalanına giderek Ana uçağı ile Ankara\'ya hareket etti.

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