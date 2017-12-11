T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Trump'un açıklaması bizim için yok hükmünde (4)

ANKARA'YA HAREKET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üçüz kardeşleri ziyaret için gittiği Mimarsinan Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi

11 Aralık 2017 00:26

ANKARA\'YA HAREKET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a üçüz kardeşleri ziyaret için gittiği Mimarsinan Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan ev çıkışı vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Ankara\'daki randevularına yetişmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Sizleri bu anlamda ziyaretimde günün bu saatinde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ankara\'da randevular var, onlara yetişmem lazım. Sizlere gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gününüz mübarek olsun. Sağ olun var olun\" diyerek vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Nuri Demirağ Havalanına giderek Ana uçağı ile Ankara\'ya hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA HAREKET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMimarsinan MahallesiErdoğanAnkaraCumhurbaşkanı ErdoğanSizlereAllahGününüzSağCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanNuri Demirağ HavalanınaAnaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24