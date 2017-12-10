T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Trump'un açıklaması bizim için yok hükmünde (3)

VALİLİKTE, RECEP, TAYYİP VE ERDOĞAN ÜÇÜZLERİ İLE BİRARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etti

10 Aralık 2017 23:38

VALİLİKTE, RECEP, TAYYİP VE ERDOĞAN ÜÇÜZLERİ İLE BİRARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Sivas Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül tarafından kent hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ziyarete gelen vatandaşları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente yaşayan Kemal-Dilek Akıncı çifti\'nin 3 yaşına basan üçüz çocukları \'Recep\', \'Tayyip\', \'Erdoğan\' ile Valilik binasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaşı çocuklara çeşitli hediyeler vererek anne ve babalarıyla sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Valilik\'ten ayrılarak Sivas\'ta, 23 Nisan 1999 yılında, Orhan-Berrin Çakmak çiftinin üçüz çocukları olarak dünyaya gelen ve 7 Ekim 2000 tarihinde 1 yaşındayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetiyle İstanbul Kısıklı \'da bir araya gelen Berhan Recep, Ensar Tayyip ve Berat Erdoğan\'ın görüşme isteğini kırmayarak evlerinde ziyarete gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yaşında iken ağırladığı adaşlarının evine 17 yıl sonra yeniden konuk oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİKTE RECEP TAYYİP VE ERDOĞANBİRARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSivas ValiliğiVali Davut GülCumhurbaşkanı ErdoğanKemalDilek AkıncıValilikErdoğanNisanOrhanBerrinEkimCumhurbaşkanı Recep Tayyip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24