T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Trump'ın sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü (1) 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu

15 Ocak 2019 16:08

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, \"Dün sayın Trump\'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü. Hemen harekete geçtik. Dün telefonda bu meseleleri tekrar konuştuk. Müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerinin Suriye\'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. \" diye konuştu. 

Görüntü dökümü
-Erdoğan\'nın konuşması
-Detaylar 

HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR 

ftp://178.211.55.238 
kullanıcı: dhaabone
şifre: dha

ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanErdoğanTrumpHemenDünMüspetKendisi AmerikanSuriyeGÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR  ftp178DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24