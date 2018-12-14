Erdoğan, Trump ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ve terörle mücadele konusu ele alındı. Erdoğan ve Trump, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı. Erdoğan, Trump'a, Türkiye’nin Suriye'de YPG'nin varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin, açıklama yaptı.

Sanders, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Başkan Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ve ABD'nin Suriye'deki güvenlik endişeleri ve teröre karşı mücadele de dahil ikili meseleleri ele aldı. İki başkan, Suriye'de her iki ülkenin de güvenlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyona devam etme konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Trump'un '30 gün' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesinin IŞİD’e karşı çok başarılı bir mücadele verdiğini savunarak, "IŞİD’e karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (IŞİD mensubu) hiçbiri kalmayacak" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 30 gün mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’ın açıklamasına ilişkin şunları söylemişti:

Ne kadar haklı olursanız olun sahada uygulayacak imkanınız yoksa kuru laftan başka bir şey elinize geçmiyor. Suriye krizi sırasında yaşadıklarımız bizim için çok ibret verici derslerle dolu. Açıklama yaptı, Sayın Başkan diyor ki, '30 günde bunları temizleyeceğiz'. Göreceğiz, umarız ki temizlerler. Kendi göbeğimiz kendimiz keseceğiz. Güçlü bir orduya sahibiz, bunu hepsi kabul ediliyor. Biz ne zaman Suriye'de sahaya girdik o zaman işin gidişatı değişti. Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye'nin altını üstüne getirenlerin balonlarını Fırat Kalkanı'nda patlattık. Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekatı'yla bir başka balonlarını patlattık. İdlib'de Rusya ile birlikte bir başka krizin önüne geçtik.