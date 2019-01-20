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Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (2)

ANKARA'YA GİTTİ Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisinin belediye başkan adayları ve partilerle basına kapalı gerçekleşen toplantısının ardından, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti

20 Ocak 2019 23:07

ANKARA\'YA GİTTİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu\'da partisinin belediye başkan adayları ve partilerle basına kapalı gerçekleşen toplantısının ardından, Ordu-Giresun Havalimanı\'ndan Ankara\'ya hareket etti.

 

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