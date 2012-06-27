Erdoğan trafiğe yakalandı

İstanbulluların canını sıkan trafik yoğunluğunu bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da ortak oldu.

İki önemli noktadaki bakım çalışmalarının metropolün birçok yerindeki trafiğe yansımasının dışında bugün yağmur da yağınca trafik yine sıkıştı.

Ancak Başbakan Erdoğan'ın birçok İstanbullu gibi zaman zaman durma noktasına gelen trafikte seyretmesine evinden planlanandan erken çıkması neden oldu.

Erdoğan'ı taşıyan araç evden çıktıktan sonra sadece 10 metre ilerledi sonra konvoydaki diğer araçlarla birlikte yoğun trafiğin içine daldı. Erken çıkış nedeniyle bu kez polis, trafiğin akışını düzenlemeye fırsat bulamadı.

Trafik ekipleri ve korumalar buna rağmen Kısıklı Caddesi'ndeki trafiği açmak için yoğun çaba gösterdi. Bu sırada Başbakan'ın içinde bulunduğu makam aracı ve koruma araçları oluşan yoğun trafiğin içinde seyretmeye devam etti. Hatta Başbakan'ın aracı da diğerleri de zaman zaman durma noktasına geldi.

Yakın korumalar yoğun trafikte seyretmek zorunda kalınması nedeniyle güvenlik zaafiyetinin oluşmaması için büyük çaba harcadı. Araçlarından inen korumalar çok ağır ilerleyebilen makam aracının çevresinde yaya olarak güvenlik önlemi aldı.

El salladı

Başbakan'ın yoğun trafiğe katlanmak zorunda kalmasına rağmen çok sakin olduğu hatta kendini görüntüleyen habercilere de el sallayarak selam verdiği görüldü. Başbakan Erdoğan'ın konvoyu bir süre sonra normal akışına dönen trafikte hızlanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru hareket etti. Başbakan'ı taşıyan uçak saat 09.50'de başkente uçtu.

Trafikte kalan sadece Başbakan'ın konvoyu değildi. İşlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle uzun süre trafikte kaldı. Araçlardan inen vatandaşlar gidecekleri yere yürüyerek gitmek zorunda kaldı.