Politika
Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı: Bugünkü mesai arkadaşım
Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Erdoğan, "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" yazdığı mesajında, torunuyla çekilen 3 fotoğrafına yer verdi.Bilal Erdoğan'ın Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki oğlu var.
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