T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı: Bugünkü mesai arkadaşım

Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı

26 Ağustos 2017 00:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Erdoğan, "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" yazdığı mesajında, torunuyla çekilen 3 fotoğrafına yer verdi.​Bilal Erdoğan'ın Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki oğlu var.

ETİKETLER

erdoğantorunömer tayyip erdoğan
","articleSection":"Politika","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-08-26T00:10:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/erdogan-torunuyla-fotograflarini-paylasti-bugunku-mesai-arkadasim,426386","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/erdogan-torunuyla-fotograflarini-paylasti-bugunku-mesai-arkadasim,426386"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24