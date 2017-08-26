Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı: Bugünkü mesai arkadaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Erdoğan, "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" yazdığı mesajında, torunuyla çekilen 3 fotoğrafına yer verdi.​Bilal Erdoğan'ın Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki oğlu var.