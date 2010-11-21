-ERDOĞAN, TOPBAŞ'I KUTLADI İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatının (UCLG) Mexico City'de düzenlediği 3. Kongresi'nde başkan seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı telefonla arayarak kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın dünya nüfusunun yarısından fazlasının temsil edildiği UCLG'nin başkanlığına seçilen Topbaş'ı telefonla arayarak kutladığı ifade edildi. Açıklamada, görüşlerine yer verilen Topbaş, başkan seçilmesinin ardından Paris Belediye Başkanı Betrand Delaneo'dan oturum yönetimini devralaması sırasındaki konuşmasında, Dünya Konseyi'nde oy birliği ile seçilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğu ve delegelere teşekkür ettiği bildirildi. Kentlerarası ilişkilerin geliştirilmesi ve kardeş şehirlerin daha somut işbirliklerine yönelmesi için çaba göstereceğini belirten Topbaş, bu amaçla UCLG bünyesinde özel bir çalışma grubu kuracağını ifade ederek, altı ayda bir toplanan UCLG'nin bundan sonra daha sık toplantılar yapmasını ve eş başkanlarla zaman zaman biraraya geleceğini vurguladı. Açıklamaya, şöyle devam edildi: ''İstanbul son yıllarda uluslararası alanda adından en çok söz edilen şehirlerden biri. Bu şehrin aldığı mesafe dünyanın dikkatini çekiyor. Mexico City'de başkanlık seçimlerinde bunu açık bir şekilde gördük. Büyük kongreler, organizasyonlar ve şampiyonalar artık İstanbul'da yapılıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İstanbul, '2012 Avrupa Spor Başkenti' unvanını elde etti. Bütün bunlar son 6 yılda yaptığımız çalışmaların bir sonucu. Ayrıca hükümetimizin ve Sayın Başbakanımızın çalışmaları ve aktif diplomasisi de Türkiye algısını uluslararası alanda artırmış ve güçlendirmiş durumda. UCLG dünya nüfusunun yarısından fazlasının temsil edildiği bir teşkilat. Bu teşkilata 136 ülkeden binlerce belediye üyesi var. Yerel yönetimler halkla daha yakın teması olan kuruluşlar.'' İstanbul'un karşı karşıya olduğu meselelerin diğer dünya kentlerinde de var olduğunu anımsatan Topbaş, Mexico City, Johannesburg, New York ve Londra gibi şehirlerinde benzer sorunlarla uğraştığını vurgulayarak, bu şehirlerin birbirine çok benzeyen meselelerin karşısında izledikleri yolun, buldukları çözümün, insanlığın ortak kullanımına sunulmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Topbaş, UCLG'nin küresel sorunlara daha büyük bir katkısı olması gerektiğini, bu amaçla BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile görüşeceğini kaydetti.