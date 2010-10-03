-ERDOĞAN, TOKİ'NİN ATAŞEHİR PROJESİNİ İNCELEDİ İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin Ataşehir'de yürüttüğü proje alanında incelemelerde bulundu. Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantı'sının ardından, Ataşehir'deki, TOKİ tarafından sürdürülen projenin inşaat alanına geldi. Burada, danışmanlarıyla birlikte incelemelerde bulunan Erdoğan, çalışanlardan inşaata ilişkin bilgi aldı. Başbakan Erdoğan, çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdikten sonra inşaat alanından ayrıldı.