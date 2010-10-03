T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN, TOKİ'NİN ATAŞEHİR PROJESİNİ İNCELEDİ İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2010 23:37

-ERDOĞAN, TOKİ'NİN ATAŞEHİR PROJESİNİ İNCELEDİ İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin Ataşehir'de yürüttüğü proje alanında incelemelerde bulundu.  Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantı'sının ardından, Ataşehir'deki, TOKİ tarafından sürdürülen projenin inşaat alanına geldi. Burada, danışmanlarıyla birlikte incelemelerde bulunan Erdoğan, çalışanlardan inşaata ilişkin bilgi aldı. Başbakan Erdoğan, çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdikten sonra inşaat alanından ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24