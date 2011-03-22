-ERDOĞAN: ''TOKADIN HESABI SORULMALI'' TBMM (A.A) - 22.03.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'li Bengi Yıldız ve Sebahat Tuncel'in, Nevruz kutlamalarındaki tavırlarını eleştirerek, ''Dokunulmazlık zırhının ardına sığınıp polise tokat atmak en hafif tabiriyle densizliktir. Bu olayla ilgili derhal hukuki sürecin başlatılmasını istiyoruz''dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, dün Türkiye başta olmak üzere ortak coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı'nı tebrik etti. Nevruz Bayramı'nın tüm millete, kardeş ülkelere, insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Erdoğan, ''Baharın müjdecisi olan Nevruz'un özellikle bugünlerde bir kez daha derin acılar yaşanan coğrafyamızda yüreklerde de ruhlarda da bahara vesile olmasını niyaz ediyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bahar, yenilenme, tazelenme anlamını taşıyan, bunun yanında kardeşliği, dayanışmayı, barışı simgeleyen Nevruz'un bu yıl da bazı şehirlerimizde şiddet eylemlerine dönüştürülmek istendiği gördük. Neyse ki milletimiz istismara, tahriklere kulak asmadı. Milletvekili sıfatına rağmen eline taş alıp sokaklara çıkacak kadar, kamu görevlisine elini kaldıracak kadar aklını, mantığını, izanını yitirenlere rağmen millet sağduyu içinde kutlamasını yaptı. Bir milletvekili, milletvekilliği onurunu, şerefini, milletin kendisine yüklediği emaneti bu kadar ayaklar altına alabilir mi? Gençleri tahrik etmek, sokağa dökmek, şiddeti teşvik etmek için her türlü kirli tezgahı kuranlar şimdi de bizzat kendileri şiddete başvurmaya başladılar. Dokunulmazlık zırhının ardına sığınıp polise tokat atmak en hafif tabiriyle densizliktir. Bu olayla ilgili derhal hukuki sürecin başlatılmasını istiyoruz. Bu densizliğin hesabının hukuk çerçevesinde mutlaka sorulmasını istiyoruz. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Benim Kürt kökenli vatandaşımın da kendisini temsil ettiği iddiasında olanların nasıl bir ruh hali içinde olduklarını görmelerini istiyorum. Bunlar şiddetten, tahrikten, istismardan besleniyor. İstismar zeminleri kayboldukça bunlar da kendilerini kaybediyor. Ellerine taş alarak, polise tokat atarak bizzat kendileri şiddet uyguluyor. Gençleri sokağa dökmek istediler, başaramadılar. 4-5 yaşında çocukların ellerine taş verdiler, kendi kirli emelleri için çocukları kullandılar, başarılı olamadılar. Şimdi herhalde iş başa düştü şiddeti kendileri ele aldılar. Gereken yapılacak, hukuk çerçevesi içinde bu şiddetin hesabı da sorulacaktır. Ben milletimize sağduyusundan dolayı teşekkür ediyorum.''