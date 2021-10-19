Erdoğan: Togo, Liberya ve Burkina Faso'ya aşı bağışında bulunacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Togo, Liberya ve Burkina Faso'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Aşıları sizlere ulaştıracağız" dedi.

Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile heyetler arası toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ekonomik, ticari ve askeri alanlarda işbirliğimiz ilerletmek amacındayız.

Türkiye, Togo'nun ihtilafların çözümü konusunda ilerlettiği çalışmaları ilgiyle izlemektedir.

Yıl sonuna kadar inşallah Togo da Ankara büyükelçiliğini açacaktır.

Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ülkemize destek olmuştur.

FETÖ ile mücadelesindeki kararlı duruşundan dolayı teşekkür ediyorum.

Ekonomik ilişkilerimiz giderek gelişiyor.

Koronavirüs'le mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Togo, Liberya ve Burkina Faso'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Aşıları sizlere ulaştıracağız.

Değerli dostum FETÖ konusunda hassas. Burkina Faso görüşmesinde de FETÖ konusu gündeme gelecek. FETÖ belasından bu dost, kardeş ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz. Onların da bu konuda aynı hassasiyet içinde olduğunu biliyorum. İnşallah bunu başaracağız.