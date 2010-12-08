-ERDOĞAN: TEZGAH AYNI ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) öğrencilerin TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum'a yönelik protestosu ile yumurtalı saldırısına ilişkin olarak, ''Bu konu aslında aynı zihniyetin, değişik yerlerdeki tezahürüdür. İki haftadır İstanbul'da planlanan oyun ne ise iki haftadır İstanbul'daki tuzak, tezgah ne ise SBF'deki olay aynıdır. Kimse bunu özgürlükler adına ifade edemez'' dedi. Başbakan Erdoğan ile Polonya Başbakanı Donald Tusk, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki protesto ve yumurtalı saldırı olayına ilişkin soruyu yanıtlarken ''Bu konu aslında aynı zihniyetin, değişik yerlerdeki tezahürüdür. İki haftadır İstanbul'da planlanan oyun ne ise iki haftadır İstanbul'daki tuzak, tezgah ne ise SBF'deki olay aynıdır. Kimse bunu özgürlükler adına ifade edemez. Eğer bugün Siyasal Bilgilerdeki olayda akademisyen özelliğiyle, milletvekili özelliğiyle Öğrenci Konseyinin davetine icabetle konferans vermeye giden Kuzu'ya karşı yüze yakın belki de daha fazla yumurta atılmıştır. Özgürlüğün tanımında yumurta atmak varsa onu bilemem, herhalde böyle bir şey olmasa gerek'' diye konuştu. -TÜRKİYE'YE KARŞI OLUMLU TAVIRLARI BİR KENARA KOYAMAYIZ- Erdoğan, yaptığı açıklamada, görüşmelerde Türkiye ile Polonya arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ve tarihi ilişkileri ele alma fırsatı bulduklarını bildirdi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Her iki görüşmede de gerçekten faydalı neticelerin hasıl olduğuna inanıyorum. Tabii bölgesel, uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Siyasi planda ilişkilerimizin tarihi 1414 yılına dayanıyor. 2014 yılında 600. yılı kutlayacağız. Böyle bir geçmişe sahibiz. Avrupa'da bu tür geçmişimizin olduğu ülke pek yok. Bu arada da gerek NATO'da gerek AB'deki dayanışmamız, Polonya'nın NATO'ya girmesinde verdiğimiz destek ve AB'de Polonya'nın ortaya koyduğu Türkiye'ye karşı olumlu tavırları bir kenara koymamız mümkün değil. Bundan dolayı da kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı desteklerinin devam edeceğine inanıyorum. 2011 yılının ikinci yarısında dönem başkanlığını Polonya alacak. Tabii bu dönem başkanlığı içinde dayanışma halinde süreci geliştireceğimize inanıyorum. Bütün bu ortaklığa yakışır şekilde siyasi olarak atılan bu adımların aynı zamanda uluslararası kurum ve kuruluşlarda da boşalan pozisyonlarda yine bir dayanışma içinde devam etmesi hep temennimizdir. NATO'da müttefik iki ülkeyiz. Bu gerçekten hareketle bölgesel ve küresel planda iş birliğimizi daha da geliştirmemizin uluslararası ve bölgesel barış, istikrar ve refaha katkıda bulunacağına inanıyorum.''