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Politika

'Erdoğan' tezahüratına tepki gösterdi!

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti'nin gençlik kongresine katıldı. Konuşması, salonu dolduran...

25 Aralık 2011 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti'nin gençlik kongresine katıldı. Konuşması, salonu dolduran gençler tarafından uzun süre "Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde tempo tutularak kesilmesi üzerine Arınç, "Böyle sık sık ve sayısı belli olmayan şekilde tezahürat yapmak doğru değil." sözleriyle tepki gösterdi.

Arınç, partisinin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Olağan İl Gençlik Kongresi'nde, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmak istediğini ancak şartlar uygun olmadığı için kongreye gelemediğini söyledi.

Kongrenin ilk planlandığı dönemde Başbakan Erdoğan'ın annesinin vefat etmesi nedeniyle gelemediğini anlatan Arınç, "Kongre ertelendi ve gelmeyi arzu etmişti ancak yine kısmet olmadı. Rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. Hamdolsun sağlığı iyidir, çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Kongrenin gecikmemesi için bugün yapılmasını erzu ettiler. Selamlarını, sevgilerini, başarı dileklerini iletiyorum" diye konuştu.

Konuşmasının, salonu dolduran gençler tarafından uzun süre "Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde tempo tutularak kesilmesi üzerine Arınç, şunları söyledi: "Meclis başkanlığından kalma huyum var. Böyle sık sık ve sayısı belli olmayan şekilde tezahürat yapmak doğru değil. En fazla 3 kez tekrar edeceksiniz ve böyle her kelimenin arkasından alkışlamayacaksınız. O zaman konuşmamıza gerek kalmaz. Yeri gelince alkışlayın, beğenmezseniz sessiz kalın. Beğendiklerinizi takdir edin, ama üç kez tekrar edin."

AK Parti'nin 2002'den bu yana oylarını artırarak yakaladığı başarının temelinde milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin birbirlerine destek olmaları, sevmeleri ve birbirlerinden güç almalarının etkili olduğunu dile getiren Arınç, "Başarının sırrı buradadır. Seversek, güç alırsak başarının devamı gelir. Bayrak yarışı yapıyoruz. Elimizdeki bayrağı, önümüzdeki arkadaşa ulaştırıyor, onun daha hızlı koşmasını teşvik ediyorsak, başarı buradadır" dedi.



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