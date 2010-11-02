-ERDOĞAN: TERÖRÜN HEDEFİ ÜLKEDEKİ İSTİKRAR ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör eylemlerinin en büyük hedefinin, ülkedeki istikrar olduğunu söyledi. Erdoğan, TOBB 6. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda yaptığı konuşmada, 8 yılda Türkiye'nin çok önemli bir şeyi fark ettiğini, ''çözülmez gibi görünen, asla çözülmeyecek gibi sorunların çözülebildiğini, çözüm yoluna girdiğini'' ifade etti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türkiye tek parti döneminin, darbe dönemlerinin, koalisyon dönemlerinin ardından güçlü bir iktidarla kendine güvenini yeniden kazanmaya başladı. Enflasyon konusunda halkımızın nasıl bir ümitsizlik içinde olduğunu şöyle bir zaman tünelinde giderek hatırlayalım. Her ay yüksek oranlarda artan enflasyon bir yandan halkın alın terine musallat olurken sanayicinin yatırım yapmasını, tüccarın ticaretini, ihracatçının ihracatını, üreticinin emeğini engelliyordu. Nice iktidarlar enflasyonu çözeceği iddiasıyla iş başına gelip, enflasyonu daha yüksek seviyelerde sonrakilere devrettiler. Toplumda adeta bu sorunun artık çözülemeyeceği, Türkiye'nin bu sorunla yaşaması gerektiği gibi bir kanı oluştu. Yüzde 130'lara varan enflasyon hamdolsun bugün tek haneli oranlara kadar düştü. Daha da düşürmek için mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Aynı durum işsizlik için de geçerli. Müşterek olarak sürdürdüğümüz mücadelede bu küresel krize rağmen görevi devraldığımız döneme dönmüş durumdayız. Enflasyonla birlikte sorunlar listesinde en üst sırada yer alan işsizlik oranları dünyadaki hızlı artışa rağmen biz de düşmeye devam ediyor.'' Erdoğan, konuşmasında ayrıca ülkedeki güven ve istikrarın uluslararası piyasalara etkisini de dile getirdi. Bu iki olguyu korumanın hükümetin en önemli sorumluluklarından olduğunu belirten Erdoğan, bu noktada her zaman son derece hassas olduklarını vurguladı. Ancak bu sorumluluğunu sadece hükümete ait bir sorumluluk olmadığını görmek ve anlamak durumunda olduklarını ifade eden Erdoğan, ''Bu konuda zaman zaman yalnız bırakıldığımızı, istikrar ve güveni muhafaza etmek noktasında gereken desteği göremediğimizi, samimiyetle belirtmek durumundayım'' dedi. Tüm toplum kesimlerinin, siyasi partilerin, STK'ların iş çevrelerinin, ''sorgusuz sualsiz kendilerini desteklemelerinden'' bahsetmediklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, terör konusuna da değinerek, şöyle konuştu: ''Bize koşulsuz destek verilsin de demiyoruz. Ama siyaset üstü konularda, toplumun tamamını ilgilendiren konularda, ülkenin ufkunu açacak, vizyonunu güçlendirecek alanlarda muhalefette olsun, iş dünyasında olsun, diğer kesimlerde olsun yaşanan tereddüt bizi açıkçası ciddi şekilde rahatsız ediyor. 73 milyonun tamamının terörün bir insanlık suçu olduğunu bildiklerini, terörün sona ermesini istediklerini, arzu ettiklerini biliyoruz. Terörün sona erdirilmesi noktasında hükümet olarak koyduğumuz çözüm politikalarında geniş bir mutabakat zemini bulduğunu biliyoruz. Ama bakıyorsunuz Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni uygulama noktasında tek başına Hükümet mücadele veriyor, ter döküyor gayret sarf ediyor. Böyle bir meselede tüm enerjisini ortaya koyması gereken kesimlerin, 'bekle gör' tavrına girdiklerini görüyoruz. Kısmen bazı STK'ların verdikleri desteğe teşekkür ediyorum. Çok sıkıntılı dönemlerde, bu desteği veren STK'ları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.''