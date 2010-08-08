-ERDOĞAN: TERÖR SALDIRILARI TESADÜF DEĞİL AFYONKARAHİSAR (A.A) - 08.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerdeki terör saldırılarının, tahriklerin, provokasyonların asla ve asla tesadüf ve rastlantı olmadığına dikkati çekerek, ''Biz bu ülkede 73 milyon biriz, beraberiz. Bu ülkeyi hep birlikte istiklaline kavuşturduk, hep birlikte kurduk, hep birlikte yücelteceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara karşı tek yürek olacağız'' dedi. Erdoğan, halk oylaması için düzenlenen mitingler çerçevesinde Afyonkarahisar'da vatandaşa hitap etti. Halk oylamasına 35 gün kaldığını ve 13'üncü mitingi bu kentte yaptığını belirten Erdoğan, Afyonkarahisar'ın ilçelerini tek tek sayarak tüm vatandaşlara sevgi ve selamlarını iletti. 26 Ağustos 1922'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Afyonkarahisar Kocatepe'den, taarruz emrini verdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Sadece bir buçuk hafta içinde ordumuz Afyonkarahisar'dan düşmanı önüne kattı ve 9 Eylülde İzmir'e yeniden ay yıldızlı bayrağımızı dikti. Ben buradan, Kurtuluş Savaşı'mızın, istiklalimizin abide şehri, zaferin şehri Afyonkarahisar'dan, tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yadediyor, tüm gazilerimize milletçe şükranlarımızı sunuyorum.'' Tüm vatandaşların, tüm gençlerin, özellikle de bu şehitliklerdeki mezar taşlarını çok ama çok dikkatle incelemelerini tavsiye eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bakın, Anıtkaya kasabasındaki şehitliğimizde, 12 subayımızın, 6 erimizin kabirleri mevcut. Ben birkaçını burada memleketleriyle anmak istiyorum, yadetmek istiyorum; 13'üncü Alay'dan Şemdinlili Binbaşı Galip Bey. Yani Hakkari'den. 13'üncü Alay'dan Rizeli yani benim memleketimden Yüzbaşı Hasan Hüseyin. 20'inci Alay'dan Batumlu Üsteğmen Ahmet Nidai. 20'nci Alay'dan Antalyalı Er Mehmet Köse. Amasyalı Kamil, Kayserili Osman, Vanlı Şaban Mustafa, Çorumlu Mehmet Osman, Bolvadinli İbrahim Ahmet, Kemahlı Hasan... Bizim, bu şehitliklerimiz bir Türkiye'dir sevgili kardeşlerim... Adeta bir Türkiye haritasıdır. Bizim bu şehitliklerimiz kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin anıtlarıdır. Bu mezar taşları Türkiye'nin aynasıdır.'' ''Bir süredir, illerimizde, ilçelerimizde kirli provokasyonlar devreye sokulmak isteniyor'' diyen Erdoğan, şöyle dedi: ''Kirli bazı eller, bazı vatan hainleri kalabalığın içine giriyor, kalabalığı galeyana getiriyor, polis karakollarına, polis otolarına, dükkanlara, evlere yönlendiriyor. Şunu burada, Afyonkarahisar'da altını çizerek ifade ediyorum... Kim ki bu tahriklere aldanırsa, bilsin ki şu şehitliklerde yatan şehitlerin kemiklerini sızlatır. Kim ki öfkeye kapılır, hiddete kapılır, şiddete başvurursa, bilsin ki, terör örgütünü sevindirir, terör örgütünün amacına, hedefine hizmet eder.'' Şehit cenazesi törenlerinin istismar edildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Şehitlerimizin cenaze törenlerini istismar edenler, cenaze törenlerini adeta bir parti mitingine çevirenler, orada kendilerinin o malum işaretlerini yapmak suretiyle cenaze namazını, cenaze namazı olmaktan çıkartıp bir mitinge dönüştürenler, orada sadece tabuttaki şehitlerimize değil, işte burada Afyonkarahisar'daki şehitlerimize de saygısızlık ediyorlar. Bunlar cenaze namazının adabını da bilmiyorlar, edebini de bilmiyorlar. Yapacaksan duanı oku... Şehit dua bekler, slogan beklemez. Türkiye ne zaman atılıma geçtiyse, terör örgütü eylemlerini artırdı. Türkiye ne zaman ileri demokrasi adına adımlar attıysa kirli oyunlar devreye alındı. Türkiye ekonomisi ne zaman şaha kalktıysa, bunu geri döndürmek için kirli senaryolar yazıldı. Bugün de aynısını yapıyor, bugün de Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmak istiyorlar. Benim aziz milletim artık bu kirli oyunlara müsaade etmeyecek. Benim aziz milletim bu kirli tezgahlara artık prim vermeyecek. Bu aziz millet, 1950'de 'Yeter, söz milletin' dedi. Bu aziz millet, 3 Kasım seçimlerinde 'Yeter söz de karar da milletin' dedi. Ben eminim ki bugün de 'yeter' diyecek. Bugün de kirli oyunlara, çetelere, mafyaya, kirli tezgahlara 'yeter' diyecek.''