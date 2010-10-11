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Politika

ERDOĞAN: TERÖRLE MÜCADELEYİ KONUŞTUK ŞAM (A.A)

11 Ekim 2010 21:39

-ERDOĞAN: TERÖRLE MÜCADELEYİ KONUŞTUK ŞAM (A.A) - 11.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yaptığı görüşmeye ilişkin ''Terörle ilgili konuda neler yapabiliriz bunu konuştuk'' dedi. Erdoğan, ''Ben sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bu süreç içerisinde dayanışma halinde ülkemizdeki de terörle mücadelede vermiş oldukları destek sebebiyle, göstermiş oldukları destek noktasında bundan sonraki sürece yönelik de yine yapılacak ortak çalışmalar sebebiyle teşekkür ediyorum. Zira bu terör örgütünün içerisinde tabiki Suriye de yaşayan ailelerden olanlar da var. Bunlar da zaten bir yakın takibin içerisindedir ve burada yapacağımız müşterek çalışmalarla inanıyorum ki bir ortak mücadele platformu içerisinde bu işi müşterek olarak çözeceğimiz kanaatindeyim en azından minimize edebileceğimiz kanaatindeyim'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in tutumuna ilişkin olarak da ''İsrail bu ferman dinlemez, kendine göre tavırlarını sürdürdüğü müddetçe yalnızlaşmaya mahkum olacaktır, yalnızlaşacaktır. Bunu bölge için söylüyorum, dünya için değil. Dünyada durumu farklıdır ama bölgede durumu çok daha farklıdır. Türkiye olarak bizim bu noktada tavrımız da hassasiyetini korumaktadır'' ifadelerini kullandı.

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