-ERDOĞAN: ''TERÖRLE MÜCADELEDEN TAVİZ VERMEYİZ'' TBMM (A.A) - 02.11.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terörün insanlık suçu olduğunu belirterek, ''Hükümet olarak biz terörle mücadeleden asla taviz vermeyiz, veremeyiz'' dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Taksim'deki terör saldırısına değinerek, bu saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığının, hangi örgüt ya da örgütler tarafından icra edildiğinin, arkasında kimlerin olduğunu önemli olduğunu ifade ederek soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Erdoğan, ''Ancak bunlardan daha önemli olanın saldırının terör olgusunu bir kez daha gözler önüne sermiş olmasıdır. Bu saldırıyla terörün kanlı ve kirli yüzü bir kez daha çok iyi anlaşılmıştır'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasından öne çıkan bazı başlıklar şöyle: -''Masum insanları katletmeyi hedefleyen, kendi yaşamına da son veren bir anlayış ancak büyük bir gaddarlıkla, büyük bir gözü dönmüşlükle izah edilebilir. Hiçbir ideoloji, hiçbir amaç, hiçbir hedef böyle gözü dönmüşlüğe onay veremez.'' -''Bu saldırı insanlık dışı bir saldırıdır. İşte onun içinde bu saldırının hedefi Türkiye değil, milletimiz değil, bizatihi insandır, bizatihi insanlıktır.'' -''Çocukları katleden ya da çocukları hedef alan bir anlayış insani olamaz.'' -''Biz diyoruz ki, kimin yaptığına bakmadan, hangi gerekçeyi öne sürdüğüne bakmadan; hangi inancı, hangi inancı, hangi ideolojiyi taşıdığını bakmadan teröriste sadece terörist olarak görelim ve ona karşı hep birlikte tavır alalım.'' -''Terör karşısında gereken kararlılığı göstermeyen ülkelerin ve siyasetçilerin akan kanın üzerlerine bulaştığını artık görmelerini istiyoruz.'' -''Terörden medet umanların, terör örgütünü teşvik edenlerin sonu her zaman içler acısı olmuştur. Çünkü kirli oyunu oynayanlar her zaman kirlenirler. Kan dökenler, kana bulaşanlar her zaman döktükleri kanda boğulurlar.'' -''Adı ne olursa olsun, hangi gerekçeyi öne sürerse sürsün, terör terördür ve terör insanlık suçudur.'' -''Terör eylemleri üzerine siyasi hesaplar yapanlar, amaç ve hedeflerine terör üzerinden varabileceklerini düşünenler; terör vasıtasıyla hükümeti ve demokrasi zaafa düşüreceklerini zannedenler, bu tür kanlı eylemlerle topluma korku ve yılgınlık aşılayabileceklerini sananlar beyhude bir uğraş içindedirler. Büyük bir gaflet içindedirler.'' -''Hükümet olarak biz terörle mücadeleden asla taviz vermeyiz, veremeyiz. Çünkü biliyoruz ki güven ve istikrar ancak güvenlik zafiyeti olmayan bir ortamda korunabilir.''