Erdoğan: Terörle mücadelede rehavet yok, hangi dilden anlıyorlarsa o dilden konuşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç gündür bulunduğu Rize'nin Güneysu ilçesinden ayrılmadan önce otobüs içerisinden yaptığı açıklamada, "Devlet olarak, elele vererek inşallah bu işin üstesinden er veya geç geleceğiz. En ufak bir zaafa, rehavete yer olmayacak. Hangi dilden anlıyorlarsa, o dilden kendilerine konuşmak suretiyle bu yola devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç gündür bulunduğu Rize'nin Güneysu ilçesinden ayrılarak karayoluyla saat 20.00'de Trabzon'a hareket etti.

Erdoğan, ilçeden ayrılmadan önce Güneysu Merkez Cami önünde kendisini bekleyen vatandaşlara makam aracından inerek otobüs üzerinden hitap etti.

Üç günlük Rize ziyaretini tamamlamış bulunduğunu belirten Erdoğan, vatandaşlara duygu dolu alakasından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıble Dağı Hacı Hafız Yusuf Yılmaz hoca adına inşa edilen caminin gerek kente, gerek tüm Müslümanlara hayırlı olmasını temenni etti.

Vatandaşlardan bu kritik ve hassas dönemde terörle mücadelede dualarına ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Erdoğan, "Şunu bilmenizi istiyorum ki devlet olarak, ele ele vererek inşallah bu işin üstesinden er veya geç geleceğiz. En ufak bir zaafa yer olmayacak, rehavete yer olmayacak. Hangi dilden anlıyorlarsa, o dilden kendilerine konuşmak suretiyle bu yola devam edeceğiz. Dün de Çaykara'da şehit komiserimizin cenaze merasiminde de söylediğim gibi, bu bir hak batıl mücadelesidir. Hak, er veya geç galip gelecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Sizleri kalbi şükranlarımla tekrar selamlıyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.