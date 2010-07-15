Erdoğan, 'terörle mücadele' turunu cuma günü değerlendiriyor

T24 - CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği terör gündemli görüşmenin ardından siyasi parti liderleriyle gerçekleştireceği görüşme turunu tamamlayan Başbakan Erdoğan, görüşmelerle ilgili cuma günü bir değerlendirme yapacağını belirtti. Erdoğan sürekli kendisinin davet göndermemesi çerçevesinde ana muhalefetle yeni görüşmeler yapılmasına sıcak baktığını belirtti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti liderleriyle ''terörle mücadele'' konusunda yaptığı görüşmelere ilişkin, yarın (16 Temmuz 2010), AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir değerlendirme yapacağını söyledi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından TBMM'deki makamında geçti. Burada bir süre kurmaylarıyla değerlendirme toplantısı yapan Başbakan Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



''Sayın Kılıçdaroğlu bir değerlendirme yaptı. Siz ne zaman bir değerlendirme yapacaksınız?'' sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, yarın partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yapacağı konuşmada, ''bütün bu ziyaretleriyle ilgili bir genel değerlendirme yapacağını'' bildirdi.

Erdoğan, ''görüşmeler olumlu mu?'' sorusu üzerine de ''Hepsini yarın konuşacağız. Bu tür şeylere girersem yanlış olur'' dedi.





Yeni görüşmeler için Başbakan'da istekli





''Bundan sonra muhalefetle yine bir araya gelir misiniz?'' sorusuna da Erdoğan, ''Arzu ederim... Tabii sürekli benim davetim değil, isterim ki onlar da belli konularda şu konuyu görüşmek üzere bir araya gelsek' diye de sadece ana muhalefet değil, muhalefetten de sürekli bir araya gelerek ülkenin geleceğine yönelik bir ortak aklı oluşturmakta her zaman için fayda var'' karşılığını verdi.

''İki muhalefet partisiyle görüşmeyeceğinizi söylemiştiniz. Fikrinizde bir değişiklik var mı?'' sorusuna da Erdoğan, ''Şu anda yok'' yanıtını verdi.





