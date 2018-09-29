Bellevue Sarayı’nda onuruna verilen yemekte konuşan Erdoğan, Almanya’da binlerce teröristin serbestçe dolaştığını söyledi. Erdoğan, "teröristleri korumak gibi bir lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ziyareti çerçevesinde bulunduğu Berlin'de onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın ardından burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olduğunu" ve "Alman yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarını arzu ettiklerini" söyledi.

Erdoğan, Türkiye'de terör örgütü olarak tanındığı halde, "Almanya'da PKK ve FETÖ mesuplarının elini kolunu sallayarak serbestçe dolaştığını" söyledi. "Bu teröristleri korumak gibi bir lüksümüz yok" diyen Erdoğan, "Birileri teröre bulaşıyorsa yargı makamları bunun gereğini yapar, bu dünyanın her yerinde böyledir" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı, gazeteci Can Dündar'a atıfla, "Aydınlar deniyor. Bunların tanımını yapmak lazım. Gazeteci deniyor, bunlar teröre bulaşmışsa bunu savunabilir miyiz? Bunlardan biri de Almanya'ya kaçan birisidir. Bu sözde gazeteci bir boşluktan yararlanarak Almanya'ya sığınmıştır ve kendisi el üstünde tutulmuştur. Bu doğru mudur?" ifadelerini kullandı. İadesini istedikleri ve Almanya'yla aralarında suçluların iadesi anlaşması olduğu halde Dündar'ın Türkiye'ye verilmediğini belirten Erdoğan, "Biz onların yaptığını yapmadık, yargımız bu konuda elinden geleni yaptı" diyerek Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarından serbest bırakılanlar olduğuna dikkat çekti.

"Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbüldür" diyen Erdoğan konuşmasını Almanca olarak Otto von Bismarck'ın "Türklerin ve Almanların birbirlerine sevgileri, hiçbir zaman sarsılmayacak kadar köklüdür" sözleriyle tamamladı.

DW/SÖ,EC

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