Erdoğan: Terörist sadece silahlı olmaz, Türkiye nice cübbeli teröristler gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da toplu açılış törenine katıldı. Fettullah Gülen'in 1999 yılında Pensilvanya'ya kaçtığını söyleyen cumhurbaşkanı, Gülen'i çağırdıklarını ancak gelmediğini belirterek, "Gel ya gel, madem suçun yok, gel, niye gelmiyorsun? Gelemedi. Niye? Çünkü sinsi planlar, çalışıyordu. Şimdi her şey meydana çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

-Bunların kıblesi falan yok pusulayı da kaybetmişler. Kabe ve Taksim'i bir tutuyorlar. Bunlar iyi tanımamız gerekiyor örnek aldıkları izinden gittikleri CHP ne diyordu Kabe Arabın olsun bize Çankaya yeter diyordu. Şimdi çıkmış ana muhalefet imam hatip'lerin kapatmanın derdine düşüyor. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha çıkarılmaz. O günler geride kaldı. Benim çocuklarım İmam-Hatip mezunu, ben de İmam-Hatip mezunuyum.

-99'da kaçıp gitti. Nereye? Pensilvanya'ya. Biz de tabi samimiyiz dedik ki 'gel bak sen ağlıyorsun, burada da ağlayanlar var. Buradakileri de fazla ağlatma, gel'. Gelemedi. Dedi ki 'sizleri daha da zorda bırakmam'. 'Gel ya gel, madem suçun yok, gel, niye gelmiyorsun? Gelemedi. Niye? Çünkü sinsi planlar, çalışıyordu. Şimdi her şey meydana çıkıyor.

- Terörist sadece silahlı olmaz. Türkiye nice cübbeli teröristler gördü bunu da bilesiniz.

'Bölücü örgütle paralel örgüt bir olmuş'





- Müslümanlar olarak maalesef Kudüs'e olan ayarımızı kaybettik. Buz tutmuş gözlerimiz görmüyor. Kudüs için birlikte çarpması gereken yürekler birbirleriyle mücadele, hatta savaş halinde.



- Miraç Kandili'nin, bu mübarek gecede yapacağımız ibadetlerin ve edeceğimiz duaların, bizi yeniden Kudüs'e ayarlanmaya, gözlerimizdeki buzun çözülüşüne vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum.

-Bölücü örgütle Paralel örgüt bir olmuşlar şimdi milletin iradesini hiçe saymanın, seçim sonuçlarını da değersiz hale getirmenin gayreti içindeler. Anlaşılan bu seçimden de ümitlerini kestiler. Milletin kendilerine bu defa da yüz vermeyeceğini, destek vermeyeceğini gördükleri için eski yöntemleri devreye sokmaya çalışıyorlar. Tehdit, tehdit, tehdit.

-Bunlar millet için siyaset yapmıyorlar. Bunlar işi gücü bırakmışlar, millete ihanet eden bir çetenin mensuplarını savunuyorlar. Siyasetçi, kendisine kumpas kuran çeteyi, onun mensuplarını savunur mu? Daha dün bu çete, bunların mahremine giriyordu, mahremine saldırıyordu. O zaman bunlar bas bas bağırmıyor muydu? 'Yargı siyasallaştı' demiyorlar mıydı? Neymiş? 'Yargıya müdahaleymiş'. Burada müdahale edilen yargı değil. Ülkeye ve millete karşı tuzak kuran, darbe girişiminde bulunan bir çetedir, onun üyeleridir. Hiç kimsenin sıfatı, terör örgütü üyesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Hiç kimsenin unvanı yaptığı ihaneti meşru kılmaz. Terörist sadece silahlı olmaz. Teröristin silahlısı da var, silahsızı da var. Türkiye, nice cübbeli teröristler gördü. Bunu da bilesiniz