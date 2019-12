-Erdoğan: ''Teröre karşı artık herkes sesini yükseltsin'' ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Terör örgütü intihar ediyor. Terör örgütü kendisi biterken, kendi militanlarını da dağa intihara gönderiyor. Artık Kürt vatandaşlarımın anneleri seslerini yükseltsin. Artık aydınlar, yazarlar sesini yükseltsin. Artık sivil toplum örgütleri bu kanlı piyasa karşısında sesini yükseltsin'' dedi. Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu'nda basın yayın kuruluşlarının sahipleri ve genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada BDP'ye oy verenlere seslenerek; ''Nasıl kanlı bir oyun oynandığını, kan üzerinden nasıl bir istismar siyaseti yürütüldüğünü lütfen artık görün. Dağdaki militanların aklını, vicdanını, izanını yitirmiş, ölmeye ve öldürmeye programlanmış robotlara dönüştürüldüğünü artık görün. Sizin çocuklarınız kullanılarak nasıl kirli bir oyunun, bir ticaretin yürütüldüğünü artık fark edin'' diye konuştu. Terör örgütünün intihar ettiğini, kendisi biterken kendi militanlarını da dağa, intihara gönderdiğini ifade eden Erdoğan, ''Artık Kürt vatandaşlarımın anneleri sesini yükseltsin. Artık aydınlar, yazarlar, sanatçılar sesini yükseltsin. Artık sivil toplum örgütleri, bu kanlı piyasa karşısında cesaretle sesini yükseltsin. Susmak onaylamaktır. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır'' dedi. Bu süreçte medyanın rolü ve tutumunun her zamankinden çok daha fazla önem arz ettiğini belirten Erdoğan, medyanın, terör saldırıları karşısında gerçekten sorumlu bir yayıncılık anlayışla hareket ettiğini ve terörle mücadelede gereken hassasiyeti gösterdiğini söyledi. -''Bir müdahale arzusu içinde asla değiliz''- Medya yöneticilerine bu noktada teşekkürlerini toplantıda paylaştığını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ancak önümüzdeki hassas süreçte çok daha dikkatli olunması gereğini de kendileriyle paylaştım. Bugün toplantıda ifade ettim, IRA terörü farklı bir zeminde, farklı bir anlayışla yürütülmüş bir terördür ve bu terör karşısında İngiltere eski Başbakanı Thatcher 'propaganda, terörün oksijenidir' ifadesini kulanmıştır. Fakat terör ortak paydasında, burada propagandanın ne denli önemli olduğunu ifade etmesi bakımından oksijen ifadesinin kullanılması çok çok önemli. Terör örgütü, 3 kişinin, 5 kişinin katledilmesinden ziyade tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya korku salmak gibi bir gayenin içinde. Medyanın, terörün bu hedeflerine hizmet etmemesi, bilerek ya da bilmeyerek terörün propagandasını yapmaması hususunu birlikte değerlendirdik. Elbette bir müdahale arzusu içinde asla değiliz. Bunu antidemokratik buluruz. Böyle bir arzu içinde asla olmayız. Biz otokontrol yoluyla, milli bir meselede medyanın da milli bir duruş sergilemesinin mücadeleye güç katacağına inanıyoruz. Nasıl ki biz terörle mücadele ederken demokrasi-güvenlik dengesini azami ölçüde gözetiyorsak, medyanın da halkın haber alma özgürlüğü ile terör propagandası arasındaki dengeyi gözetmesini bekliyoruz. Şehidinin başında ağlayan anne görüntülerini tekrar tekrar yayınlamak, terör örgütünden başka hiç kimseyi sevindirmez. Bir reyting ve tiraj kaygısı içinde olayları abartarak vermek, burada bir rekabete girmek, topluma korku pompalamanın dışında bir amaca hizmet etmez. Çatışma dili, savaş dili, tahrik edici, kin ve öfke duygularını körükleyici üslup, bu ülkenin birliğine hizmet etmez. Bu ve benzeri konuları toplantıda etraflıca ele aldık. Tekrar ediyorum, medyamız, bu meselede gerçekten duyarlı bir tutum sergiledi, sergiliyor. Biz bu duyarlılığın daha da artırılması için önerilerimizi paylaştık.'' ''Zor, sabır ve metanet isteyen bir süreçten geçildiğini'' ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Allah'ın izniyle, aziz milletin dualarıyla elimizden gelen her türlü gayreti göstererek bu zorlu süreci geride bırakacağız'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Hiç kimsenin şüphesi olmasın, kazanan biz olacağız, kazanan millet olacak, kazanan Türkiye olacak. Türkiye düşmanları, millet düşmanları bugüne kadar nasıl kaybettiyse emin olunuz bundan sonra da kaybedecekler, kaybetmeye mahkumlar. Bu mücadeleye destek veren herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına, milletimize baş sağlığı temennisinde bulunuyorum. Yaralılarımıza da tekrar şifalar diliyorum.''