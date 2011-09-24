-Erdoğan: Terör örgütü silah bırakırsa operasyonlar biter NEW YORK (A.A)- 23.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Silah bırakma konusunda terör örgütü eğer bu işi başarabilirse zaten operasyonların da biliyorsunuz bu bitmesi anlamına gelir ki terör inanıyorum ki minimize olacaktır. Ama terör örgütünün kendi içinde ayrı sıkıntıları olabilir o ayrı mesele. Biz, şu anda bütün çalışmalarımızı terörle mücadelede olması gereken bütün boyutlara yönelik vermeye devam edeceğiz'' dedi. Erdoğan, Türkevi'ne gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, ''Birleşmiş Milletler binasında BM güvenlik görevlileri ve Başbakanlık korumaları arasında itişme yaşandığı ve BM kapılarının bu nedenle kapatıldığı'' yönündeki bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Birleşmiş Milletler binası nerede kapandı yahu? Yani onlardan hiç haberim olmadı gerçi de. İçeride Irak Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Sayın Abbas'ın konuşması başlamıştı. O konuşmaya katılmak için bizler misafirlerin alındığı bölümden içeri girmek istedik. Ona müdahil olmak isteyince, orada maalesef bir sıkıntı yaşandı. Bizim koruma arkadaşlar da tabii konuyla ilgili olarak içeri girmemizin gereği noktasında orada bir müdahale ettiler. Orada bir anlık o tür bir karşılıklı sıkıntı yaşandı. Ondan sonra biz tekrar dönüp arkadan kendi toplantı salonundaki yerimize geçtik.'' Erdoğan, ''Size bir şey olmadı yani. Siz arada kaldınız mı?'' denilmesi üzerine, gülerek ''Böyle bir şey düşünüyor musunuz?'' karşılığını verdi. -Irak'la teröre karşı ortak mücadele- Başbakan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, ''Irak topraklarından, Kandil'den Türkiye'ye yapılan saldırılar konusunda Irak'tan net, somut ne tür destek gelecek?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Sayın Talabani'yle yaptığımız görüşmede, şu ana kadar devam eden özellikle teröre karşı ortak mücadele noktasında Sayın Talabani'nin de daha önce biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı Müsteşarımız Feridun Bey'i de gönderdik, orada zaten bazı görüşmeler yapmıştı ve o görüşmeler çerçevesinde bundan sonraki süreçte de aynı şekilde mücadelemizin devam edeceği noktasında herhangi bir ayrılık sözkonusu değildir. Aynı mutabakat içinde biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz.'' -Terör örgütünün silah bırakması- Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyine gerçekleştirdiği sınırötesi operasyonlardan Talabani'nin rahatsızlığını dile getirdiği iddialarına yönelik bir soru üzerine, ''Bu konuyla ilgili bizim kararımız nettir. Orada böyle bir şeyi geri almak, böyle bir şeyi düşünemeyiz. Kaldı ki bunu yine kendilerine açık net söyledim. 'Terör devam ettikçe sınırötesi operasyonlarımız da aynen devam edecektir' dedik. Bu konuda kendilerinin olur mu olmaz mı diye de bir yaklaşımı zaten olmadı. Bunlar aynen devam edecektir'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Sizin bir istediğiniz oldu mu Talabani'den?'' sorusuna, ''Bizim söylediğimiz şeyler, bugüne kadar olan konulardır. Bunun birincisi silah bırakma olayıdır ve bu silah bırakma konusunda terör örgütü eğer bu işi başarabilirse zaten operasyonların da biliyorsunuz bu bitmesi anlamına gelir ki terör inanıyorum ki minimize olacaktır. Ama terör örgütünün kendi içinde ayrı sıkıntıları olabilir o ayrı mesele. Biz şu anda bütün çalışmalarımızı terörle mücadelede olması gereken bütün boyutlara yönelik vermeye devam edeceğiz.''